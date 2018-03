Tiempo extra

El dinero no lo es todo

No hay duda que el deporte es una mina de oro para todos los involucrados.

Desde los dueños de los equipos, pasando por representantes, marcas y por supuesto los atletas.

Esta situación es cada vez más notorio con las inversiones millonarias en los estadios, instalaciones, tecnología y sobre todo en los sueldos.

Sin embargo el desembolsar una infinidad de billetes verdes no es sinónimo de éxito deportivo.

Hay “Súper” equipos que han invertido mucho dinero en jugadores y no se ha trasladado a su máximo objetivo: ser campeón.

Tomando en cuenta las tres ligas profesionales más importantes de los Estados Unidos la tendencia está en manifiesto.

Los primeros cuatro en la lista no han ganado un solo partido de playoffs, al tiempo que Brees y Flacco son los únicos que han levantado el trofeo Vince Lombardi.

No hay duda que está de moda firmar contratos de 8 y 9 cifras, sin embargo la gran mayoría no están garantizados.

De los 40 mejor pagados de la NBA, sólo tres jugadores han ganado un título (Kevin Durant, Harrison Barnes y Kevin Love).

La inyección de dinero producto de los contratos televisivos sólo llevó a gastar millones de dólares en jugadores de regular a buenos.



Los 7 mejor pagados del rey de los deportes se han traducido en un solo campeonato gracias al conseguido por Miguel Cabrera en Florida hace 15 años.

La MLB es la liga deportiva que más dinero ha despilfarrado en los últimos años y que menos éxito ha tenido con los aficionados.Para ponerlo en perspectiva, hay contratos de peloteros RETIRADOS que siguen costándoles a los equipos, como los de Alex Rodríguez, Prince Fielder y Carl Crawford.

Datos divertidos

-Desde 1983 cuando se instituyó el actual formato de playoffs en la NBA, 23 de los 34 campeones han sido primeros sembrados.



-LeBron James es el tercer jugador más veterano en la historia en lograr un triple doble con 40 puntos.



-Mauro Icardi se convirtió en el sexto jugador más joven en sumar 100 goles en la Serie A.



-En las ultimas 40 temporadas sólo tres jugadores con 23 años o menos han promediado 27 puntos y 10 rebotes



La imagen del día

¿Alguien atrapó un Gronkuende?

El ala cerrada de los Patriotas todavía no decide si se retira de la NFL pero así pasa sus días. Disfrazado en una fiesta de soltero en St. Patrick’s Day.

Hoy en el tiempo

Un 22 de marzo, pero de 1984, se dio uno de los momentos menos divertidos en la historia de la NFL.

A partir de este momento las siglas de la liga cambiaron a:

N.O

F. UN

L. EAGUE

Y es que durante la reunión de dueños en Hawaii se decidió que los “excesivos festejos” de los jugadores serían penalizados.

En otras palabras, nació el reglamento anti celebración de la liga.

A partir de esa temporada ya no aparecerían los imperdibles bailes deMark Gastineau después de derribar a un mariscal de campo, pero sobre todo las inigualables coreografías de anotación del “Fun Bunch” compuesto por los receptores y alas cerradas de Washington (Art Monk, Virgil Seay, Charlie Brown, Alvin Garrett, Otis Wonsley, Don Warren y Rick Walker).

En los 80, Los Redskins presumían a los “Hogs” (Cerdos) así como a los “Smurfs” (Pitufos), pero el “Fun Bunch” (Grupo divertido) trascendió el emparrillado.



¿Quiénes eran y qué hacían?

Aquí los recordamos.



La rola del día

-Eu sou do mundo, um vencedor Ronaldinho Gaúcho-

Hoy cumple años un geniode las canchas. Un futbolista que nos demostró que con un balón nada es imposible.

Con todo respeto a las luminarias de antes y a los fuera de serie de la actualidad (CR7 y Messi), Ronaldinho trajo la verdadera magia al futbol.

Pero también lo hizo en otra faceta, como compositor e intérprete para los Juegos Paralímpicos de Brasil2016.