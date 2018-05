Tiempo extra

Con un déficit importante ante los Celtics y con un roster que en el papel no podrá competir en las finales ante Golden State o Houston, los rumores sobre la migración de LeBron James a otro equipo son cada vez más fuertes.

Así que... damos oficialmente el arranque del verano de LeBron.

Las razones son varias, pero hay una en particular que sobresale de las demás: su LEGADO.

Ser el mejor de todos los tiempos, superar de una vez por todas el fantasma de Michael Jordan y ser considerado un ganador, son fuegosque arden en las entrañas de LeBron.

Al terminar la temporada se convertirá en agente libre y a pesar de que el jugador de 33 años de edad niega rotundamente contestar preguntas sobre su futuro, un cambio parece inevitable.

El roster de Cleveland está atrapado en el purgatorio del tope salarial y aunque cuentan con la octava selección del draft, no hay un talento colegial que puedan elegir a esa altura que los ayude inmediatamente en su búsqueda de levantar el trofeo Larry O’ Brien, con lo cual llegamos a la siguiente pregunta:

¿Qué equipos tienen oportunidad de hacerse con los servicios del Rey?

Según los números en Las Vegas estas son las probabilidades:

Pero siendo realistas, sólo tres equipos de los anteriormente mencionados tienen oportunidad de hacerse con los servicios de LeBron.

Vaya, para ser más preciosos, gente cercana al jugador ha comentado que sólo escuchará las propuestas de Houston, LA Lakers y Philadelphia.

De entrada estas escuadras tendrán que iniciar la conversación con 35 millones de dólares por temporada y una promesa de darle algún tipo de control sobre las decisiones que se tomen en la franquicia, algo que estoy seguro harán sin dudarlo.

Pasando el saludo, sueldo y dirección del equipo, esto realmente se pone interesante.





ROCKETS

El equipo texano a lo mejor ya tiene el armamento suficiente para derrocar a los Warriors, pero la oportunidad de agregar al mejor jugador del planeta a un roster que cuenta con el MVP de la liga, James Harden, su compadre Chris Paul y Clint Capela, no se puede dejar pasar.

El gerente general Daryl Morey tendrá que hacer alguna magia con los salarios (nada nuevo para el genio de los números), pero todo lo necesario está en posición para darle al Rey varios títulos más.

Aquí el único problema no es deportivo, sino comercial. Hay gente que no habla sobre ello, pero no hay duda que será un tema en las conversaciones.

LeBron James es el embajador por excelencia de Nike, mientras que James Harden es lo propio para Adidas.







LAKERS

El Rey posee varias casas en Los Ángeles.

También llegaría a un equipo plagado de futuras estrellas, como Ingram, Ball y Kuzma.

Y no hay que olvidar que Hollywood está a la vuelta de la esquina y para la marca de LeBron sería un matrimonio insuperable.

Pero el único negro en el arroz es que James está buscando ganar títulos en este momento y para ello necesitarán hacerse de los servicios de Paul George, Kawhi Leonard u otra súper estrella que refuerce al equipo y aumentar las probabilidades de vencer a las súper potencias de la conferencia del Oeste.







PHILADELPHIA

LeBron James, Ben Simmons, Joel Embiid y quien se deje.

Esta escuadra le daría la oportunidad al Reyde ser competitivo inmediatamente, además de ganar unos títulos más en su ocaso cuando ya no sea el mejor jugador del mundo ni de su propio equipo.