Tiempo extra

Por primera vez en la historia de la liga, dos enfrentamientos en la misma semana tendrán a mariscales de campo de color ganadores del trofeo Heisman.

El primero fue el jueves con Jameis Winston y Cam Newton en el emparrillado, mientras que este domingo Lamar Jackson y el novato Kyler Murray protagonizarán el segundo duelo de este tipo.

Sin duda este acontecimiento nos demuestra cuánto ha evolucionado la posición en las últimas décadas y sobre todo dejar a un lado las barreras raciales que desgraciadamente nos siguen afectando hoy en día en varios ámbitos.

También en esta jornada encontramos tres partidos que ya fueron duelos de Super Bowl anteriormente:

-NY Giants vs Buffalo SB XXV, San Francisco vs Cincinnati SB XXIII, Seattle vs Pittsburgh SB XL

San Francisco vs Cincinnati

Los 49ers buscan arrancar la temporada 2-0 por primera vez desde 2012. También sería la primera ocasión que lo hacen con dos victorias de visitantes desde 1989.

LA Chargers vs Detroit

Los Ángeles ha ganado siete de los ocho partidos que ha jugado ante Detroit.

Minnesota vs Green Bay

Green Bay ha anotado al menos 23 puntos en 11 de los últimos 13 partidos que ha jugado en casa frente a los Vikingos.

Indianapolis vs Tennessee

Los Colts han ganado 13 de los últimos 15 juegos en la serie. Las únicas dos derrotas fueron en el 2017 con Jacoby Brissett como mariscal de campo titular.

Nueva Inglaterra vs Miami

Los Patriots han perdido 5 de los últimos 6 partidos jugados en Miami.

Buffalo vs NY Giants

Josh Allen busca sumar su séptimo partido al hilo con al menos 200 yardas por aire. El último jugador de los Bills en lograrlo fue Jim Kelly en 1992.

Seattle vs Pittsburgh

Seahawks se ha ido en blanco en sus dos últimas visitas a Pittsburgh.

La marca histórica de Seattle en casa de los Steelers es 2-7.

Dallas vs Washington

En los últimos 6 partidos frente a los Redskins, Dallas tiene marca de 5-1.

Arizona vs Baltimore

La última victoria de Arizona de visita ante Baltimore fue en 1997.

Jacksonville vs Houston

El mariscal de campo novato de los Jaguares Gardner Minshew completó 22 de 25 pases la semana pasada, el porcentaje más alto de pases completos en la historia para un QB debutante.

Kansas City vs Oakland

En los últimos 23 partidos frente a rivales de división, los Chiefs presumen marca de 21-2.

Chicago vs Denver

QB Mitchell Trubisky tiene 6 touchdowns, 2 intercepciones y un rating de six 105.4 en 4 partidos jugados frente a rivales de la Conferencia Americana.

Nueva Orleans vs LA Rams

El corredor Alvin Kamara promedia 138.3 yardas totales por juego frente a los Rams.

Philadelphia vs Atlanta

Philadelphia ha ganado los últimos 3 partidos frente a los Falcons permitiendo solamente un promedio de 12.3 puntos por juego.

Cleveland vs NY Jets

Ambas escuadras protagonizaron el primer Monday Night Football de la historia en 1970. Los Browns ganaron 31-21.