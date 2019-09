Tiempo extra

Una vez más nos recordaron los Patriotas que son invencibles y una temporada perfecta acaba de entrar en la conversación.

También vimos que los mariscales de campo son frágiles, la polémica arbitral nunca dejará a los Santos de Nueva Orleans y todos somos Gardner Minshew II.

Y por supuesto no podemos olvidar que la conversión de dos puntos es la nueva arma de los equipos que buscan ganar un partido aunque el resultado final no sea el esperado. ¿Verdad Doug Marrone? Me dueles Jacksonville.

LOS QUARTERBACKS LEYENDAS

Drew Brees y Ben Roethlisberger desgraciadamente serán operados.

Brees se perderá un partido por lesión (serán de 6 a 8 juegos), por primera vez desde que estaba en la preparatoria.

En el caso de Roethlisberger, estará fuera el resto de la temporada pero aseguró que volverá en el 2020.

Si a esto le sumamos a Nick Foles y Sam Darnold de los Jaguares y Jets respectivamente, 5 equipos estarán sin sus mariscales de campo titulares en la siguiente jornada y el panorama no es alentador ya que 4 de estas 5 escuadras perdieron este fin de semana.

Después de superar ampliamente 33-3 a Pittsburgh, Nueva Inglaterra aplastó 43-0 a los Delfines de Miami este domingo.

Con ello, han superado a sus rivales por 73 puntos tras dos partidos convirtiéndolos en el 4to equipo en la historia con un diferencial de al menos 70 puntos después de dos semanas de actividad, acompañando a:

OAKLAND RAIDERS + 79

DETROIT LIONS +75

WASHINGTON REDSKINS +74

También los campeones son el 4to conjunto que permite solamente 3 puntos en los dos primeros juegos de la campaña.

Ahí se las dejo... TEMPORADA PERFECTA.

EN OTROS TEMAS AQUÍ ESTÁ EL REWIND DE LA SEMANA 2 .

-Los nostálgicos extrañarán la tierra en los estadios (no tanto los jugadores).

En el Kansas City vs Oakland fue el último vestigio de diamantes de beisbol en un emparrillado ya que los Atléticos de la MLB no jugarán playoffs y a partir de la próxima temporada los Raiders se mudarán a Las Vegas.

Ya no existirán estadios compartidos en el 2020. Así es la evolución de la NFL.

Todos están hablando de Patrick Mahomes (y deberían de hacerlo, 443 yardas y 4 touchdowns contra Oakland), pero lo que está haciendo Lamar Jackson también es histórico.

El mariscal de campo de los Ravens se convirtió en el primer QB de todos los tiempos en lanzar 250 yardas y correr 120 yardas en un partido.

9 equipos; Baltimore, Buffalo, Dallas, Green Bay, Kansas City, Los Angeles Rams, Nueva Inglaterra, San Francisco y Seattle tienen marca de 2-0.

Es la primera ocasión desde el 2015 que al menos 9 equipos empezaron la temporada con 2 victorias consecutivas.

Semana de récords para leyendas vivientes de la NFL.

Primero Jason Witten, de los Vaqueros, que atrapó su touchdown 70, a sólo 3 de la marca de más recepciones de anotación de todos los tiempos de la franquicia que pertenece a Dez Bryant.

Además el ala cerrada, es el 5to jugador en la historia de su posición que alcanza esa cifra.

En Washington, Adrian Peterson sumó su touchdown 107 superando a Jim Brown como el 5to corredor con más anotaciones Dak Prescott, de los Vaqueros, es un gran negociador o por lo menos sus actuaciones hasta el momento están respaldando los 40 millones de dólares por año que le está pidiendo a los Vaqueros.

Dallas superó a Washington gracias a las 269 yardas por aire y 69 por tierra que sumó su talentoso mariscal de campo y hasta el momento suma 7 anotaciones en dos partidos, una nueva marca de franquicia.

El pateador de Indianápolis Adam Vinatieri es humano, o por lo menos está de vacaciones su yo inmortal.

Después de un fin de semana en donde falló un par de puntos extra, se empezó a escuchar rumores de que se estaría retirando de la liga en los próximos días.

Sin embargo parece que el líder de puntos en la historia de la NFL con 2,605, recapacitó y a los 46 años de edad seguirá pateando en los emparrillados.

¿Qué pasa en Denver?

Por primera ocasión desde el año 1 sin John Elway, los Broncos inician una temporada 0-2.

Y mientras varios van a señalar al ataque comandando por Joe Flacco como el gran culpable yo me inclinaría por la defensiva ya que Von Miller, Bradley Chubb y compañía todavía no suman una captura en la temporada.