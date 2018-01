Tiempo extra

Atlanta (11-6) en Filadelfia (13-3)

Serie histórica:

Filadelfia 18-14-1

Serie playoffs:

Filadelfia 2-1

Atlanta: #InBrotherhood

Los campeones de la Conferencia Nacional son el caballo negro de los playoffs. Muy pocos los han tomado en serio pero lo que olvida la gente es que este mismo equipo tuvo contra las cuerdas a los actuales campeones Patriotas y sólo un regreso histórico evitó que levantaran el trofeo Vince Lombardi. Están enrachados y en playoffs han ganado 3 de los últimos 4 partidos.

La conexión Matt Ryan y Julio Jones fue, es y seguirá siendo la clave del éxito de los Halcones. El QB presume un rating en postemporada de 102.4, el segundo más alto de todos los tiempos, detrás del legendario Bart Starr. En cuanto a Julio Jones ahí se las dejo... único receptor en la historia con al menos 180 yardas y 2 anotaciones en varios partidos de playoffs.

Filadelfia: #FlyEaglesFly

La mayoría ya descartó a Filadelfia por dos razones fundamentales:

1. Perdieron a su mariscal de campo titular y candidato a jugador más valioso del año, Carson Wentz.

2. Es el primer equipo sembrado #1 que NO es favorito en los momios para ganar su juego divisional.

A pesar de que los dineros y los aficionados no están con las Águilas hay que recordar que presumen una de las mejores defensivas de la liga.

Fue la mejor contra la carrera durante la temporada, permitiendo 79.2 yardas por partido y liderando la Conferencia Nacional en “turnover differential” , es decir en balones recuperados sobre los perdidos con +11.

La famosa frase que todo aficionado de Filadelfia debe tener presente en estos momentos es: “Las ofensivas venden boletos, las defensivas ganan campeonatos.”

Tennessee

(10-7) en Nueva Inglaterra (13-3)

Serie histórica:

Nueva Inglaterra 24-16-1

Serie playoffs:

Empatada 1-1

Tennessee: #TitansUp

La semana pasada los Titans lograron una voltereta histórica para derrotar a Kansas City y convertirse en el segundo equipo en superar un déficit de 18 puntos en la segunda mitad y ganar un partido de playoffs como visitante.

Sin embargo hoy les tocó bailar con la más fea.

Marcus Mariota y Tom Brady se llevan exactamente 16 años y 88 días, la mayor diferencia de edad entre mariscales de campo rivales en la historia de los playoffs.

Para ponerlo en perspectiva es cómo literalmente quitarle un dulce a un niño.

No me lo tomen a mal, queridos aficionados de Tennessee, pero los números no les favorecen en este partido, ya que tienen 2% de probabilidades de ganar, no menos, 5%.

Nueva Inglaterra: #GoPats

Escándalos, intrigas, reuniones secretas, trampas, lo que ustedes lean, crean o inventen sobre el equipo más ganador de los deportes profesionales del nuevo milenio (se dan un quién vive con San Antonio Spurs de la NBA), lo que es un hecho es que siempre terminan con el mismo resultado gracias a la fórmula Patriota-

“1 Tom Brady enojado + 1 Bill Belichick indignado + 1 Robert Kraft encabritado = 30 puntos de diferencia en victoria aplastante.”

Nueva Orleans (12-5) en Minnesota (13-3)

Serie histórica:

Minnesota 21-11

Serie playoffs:

Minnesota 2-1

Nueva Orleans: #GoSaints

“Los Santos necesitan que su QB estrella Drew Brees lance 50 pases y termine con 4 anotaciones para ganar el partido”, párrafo que era cierto hace un par de temporadas, sin embargo, de la noche a la mañana esta escuadra se convirtió en un monstruo terrestre imparable.

Mark Ingram (1540 yardas totales) y Alvin Kamara (1554 yardas totales) son el binomio de corredores más letal de la NFL y les aseguro que este último no volverá a tener solamente 7 acarreos para 18 yardas como lo hizo en la semana 1 de la temporada frente a los Vikingos.

Minnesota: #Skol

La mejor defensiva de la NFL estadísticamente hablando.

Sólo permiten 15.8 puntos y 275.9 yardas por partido.

Los Vikingos están a dos pasos de convertirse en el primer equipo en jugar un Super Bowl en casa, algo que nunca ha ocurrido y que sin duda toda franquicia de la NFL ha soñado en conseguir.

Lo más cercano que un equipo se ha quedado en lograr esta hazaña fue en 1984 cuando los 49’s de San Francisco jugaron en Palo Alto, California, y en 1979, año en el cual los Rams de Los Ángeles disputaron el súper domingo en el Rose Bowl.

Además Minneapolis tiene el mall más grande de Norte America con más de 500 tiendas distribuidas en 230 mil metros cuadrados, eso debe contar para algo, ¿no?

Jacksonville (11-6) en Pittsburgh (13-3)

Serie histórica:

Jacksonville 13-11

Serie playoffs:

Jacksonville 1-0

Jacksonville: #Jaguars

Roar, intercepción, zarpazo, balón suelto, mordida, TOUCHDOWN.

Así se resume felina y deportivamente a la defensiva más oportunista de los últimos 15 años.

55 capturas, 21 intercepciones y 7 anotaciones son la tarjeta de presentación de los Jaguares que ganaron su primer partido de playoffs desde 2008.

Al ataque dos palabras: Blake Bortles. ¡Tengo miedo!

Pittsburgh: #HereWeGo

“Star Power” o Poder de Estrellas está en favor de los Steelers.

8 jugadores seleccionados al tazón de los profesionales, el receptor #1 en yardas (1533) Antonio Brown, el segundo corredor con más yardas totales (1946) Le’Veon Bell, el quinto QB en yardas (4251) Ben Roethlisberger, probablemente la mejor línea ofensiva de la liga y un jugador con el nombre más cool de la NFL Ju Ju Smith Schuster.

Pittsburgh es la última esperanza de los aficionados del futbol americano que son amantes de la legalidad e igualdad (para no decir anti-Patriotas) de poder evitar un título más del Imperio Malvado de Boston.