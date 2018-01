Tiempo extra

Alguna vez en la vida, les aseguro, escucharon la frase: “Cuando llegue tu momento, aprovéchalo”. Estoy seguro de que si te compartieron esas palabras en tus años mozos la recomendación te entró por un oído y salió por el otro, haciendo caso omiso a la sabiduría milenaria que te estaban regalando. No estábamos conscientes de la gran oportunidad que teníamos de aprovechar ese consejo.

Sin embargo varios lo hicieron y por ello están disfrutando de una mejor existencia.

Así que les recomiendo estén preparados para que la próxima vez que llegue ese momento lo exploten al máximo y cambien positivamente su dinámica de vida.

Dejando atrás el club de los optimistas, los consejos no pedidos y los choros mareadores, a continuación les presento los momentos de los 4 QBs de las finales de conferencia.

NICK FOLES (FILADELFIA)

Todos habíamos descartado a las Águilas después de la lesión de Carson Wentz; hasta los más recalcitrantes aficionados de Filadelfia no visualizaron lo que vivimos el fin de semana pasado.

Foles tuvo el cuarto mejor rating en la historia de la postemporada, sólo superado por Tom Brady (2007 Juego Divisional vs. Jaguares), Drew Brees (2009 Juego Divisional vs. Cardenales) y Matt Ryan (2016 Juego de Campeonato vs. Green Bay), guiando a su equipo al triunfo en playoffs más abultado en la historia de la franquicia.

No hay duda de que este equipo es propiedad registrada de Wentz, pero la posición de mariscal de campo suplente es la más subestimada del futbol americano profesional y el hecho de que Foles mostró ser un bomberazo exitoso está en posición de exigir mucho dinero para la próxima temporada.

TOM BRADY (NUEVA INGLATERRA)

El legendario #12 de Patriotas es el epítome en aprovechar el ya explicado “momento” a la perfección.

No existen imposibles para este extraordinario atleta, quien juega mejor cuando el partido está en la línea.

Jacksonville, así como Atlanta el año pasado, Acereros y todos los equipos del mundo no pueden contrarrestar la magia que despliega Brady en los últimos suspiros del encuentro.

Tom “Terrific” estará jugando su octavo supertazón y en TODOS los anteriores, de una u otra manera aprovechó las oportunidades que se le presentaron.

Vamos, hasta las maldiciones le hacen los mandados pues ha sorteado con creces el hechizo del videojuego Madden (quien aparece en la portada, termina lastimado).

No hay duda de que Tom Brady es el Michael Jordan de la NFL y aunque me duela enormemente admitirlo podría superarlo en cualquier momento como el mejor deportista de todos los tiempos. (Sí... MICHAEL JORDAN es el mejor deportista de la historia).

Por cierto, para todos los amantes de lo ajeno les recuerdo que agentes federales se encargarán de resguardar el jersey blanco de Brady, para que no exista alguien con la brillante idea de robarla otra vez.

BLAKE BORTLES (JACKSONVILLE)

Nunca hay que olvidar que la NFL es un negocio y el dinero siempre será prioridad para la mayoría de los dueños. A pesar de que Bortles aprovechó al máximo su oportunidad complementando a la perfección una de las defensivas contra el pase más imponentes de la historia y un ataque terrestre sumamente efectivo, los dueños del billete en Jacksonville van a considerar lo siguiente: Los números de Bortles desde que entró a la liga en el 2014 son infames. El quinto peor en rating y el séptimo más malo en yardas por pase.

Además si lo cortan antes del 14 de marzo, los 19 millones de dólares que le deben no contarían para el tope salarial, con lo cual dejaría el camino libre para la llegada de Eli Manning, Kirk Cousins o Alex Smith. En resumen, Bortles aprovechó una ventana de oportunidad única y gracias a que aprovechó su momento ganará millones de dólares en otro equipo.

CASE KEENUM (MINNESOTA)

Todo estaba puesto para que Minnesota, convertido en el favorito sentimental, fuera el primer equipo en jugar un Supertazón en casa.

No tengo duda de que Keenum fue el menos culpable de la debacle en Filadelfia.En 15 partidos jugados incluyendo 14 de titular (sin tomar en cuenta playoffs), acumuló números para ser considerado el MVP de la liga.

Además nos regaló la jugada más dramática en la historia de los partidos divisionales con la ya inolvidable conexión de 61 yardas con Stefon Diggs.A pesar de que Minnesota considera a Teddy Bridgewater como su futuro y Sam Bradford un sólido QB veterano, Keenum se ganó el beneficio de la duda para regresar un año más como mariscal de campo titular con un contrato de al menos 20 millones de dólares, nada mal para un jugador que no fue seleccionado en el draft de la NFL. El próximo 4 de febrero en Minnesota, más allá de otros momentos habrá una de dos certezas: los Patriotas empatarán a los Acereros como los más ganadores en la historia de los supertazones con 10 títulos, o las Águilas levantarán por primera vez en la historia el trofeo Vince Lombardi.

Así las cosas, y recuerden...

