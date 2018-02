Tiempo extra

¡Locura! Eso fue precisamente lo que se vivió en el último día para hacer cambios en la NBA.

El saldo: 12 movimientos con 28 jugadores involucrados, además de varias selecciones colegiales y algunos cuantos millones de dólares.

¡Es la mayor cantidad de transacciones en la NBA en los últimos 30 años! Enfoquémonos en la estrella del día, los Cavs.

Vaya, no había un conjunto de la ciudad de Cleveland que cambiara tanta gente desde que el dueño de los Browns, Art Modell, sacó al equipo completo a escondidas durante una madrugada para establecerse en Baltimore. En unas cuantas horas se deshicieron de 6 jugadores: Isaiah Thomas, Channing Frye, Dwayne Wade, Jae Crowder, Iman Shumpert, Derrick Rose, para traer a 4: Jordan Clarkson, Larry Nance Jr., Rodney Hood y George Hill. No hay duda que el vestidor estaba roto y LeBron James ya no estaba comprometido; sin embargo, a pesar de limpiar la casa, no sacrificaron el futuro (se quedaron con la selección de primera ronda de Brooklyn producto del cambio de Kyrie Irving) y una vez más le dieron las armas necesarias al Rey para ganar la Conferencia del Este.

Por cierto, mención honorífica para los Lakers LA, que con los cambios hechos se colocaron en inmejorable posición para ir al mar de agentes libres en las próximas dos temporadas y pescar los peces

gordos de la NBA.

En este 2018, LeBron James, Paul George, DeMarcus Cousins y DeAndre Jordan o en el “peor” de los casos en el 2019 Kawhi Leonard, Klay Thompson y Jimmy Butler.

Aunque me encantaría seguirles platicando de la NBA, hoy tengo que enfocarme en el nuevo jugador mejor pagado en la historia del futbol americano profesional: Jimmy Garoppolo.

Los 49’s de San Francisco hicieron lo que cualquier equipo coherente debería hacer para darse la oportunidad de ganar consistentemente y encontrar a su jugador franquicia: darle un contrato multimillonario a su mariscal de campo del futuro. Caso contrario, escuadras como Washington, al querer ahorrarse unos centavos, tuvieron que desembolsar bastante más por un veterano como Alex Smith, mientras que Kirk Cousins (por el que pagaron una renta de 40 millones de dólares por dos años), ahora se convertirá en el estrella de otro equipo. Como dirían en mi colonia: “Les salió más caro el caldo que las albóndigas”.

Y aunque varios siguen viendo un problema en el derroche exorbitante de billetes verdes en un QB (Garoppolo) que sólo tiene 7 partidos jugados en la NFL, créanme que vale cada centavo. En el futbol americano hay posiciones “Premium” donde no se debe escatimar gastos: mariscal de campo, tackle ofensivo y esquinero; en ese orden. Los mejores equipos en la actualidad tienen cubiertos estos lugares con jugadorazos que marcan diferencia partido a partido. Dos grandes ejemplos, los conjuntos que disputaron el Super Bowl LII:

Filadelfia

QB- Carson Wentz (en 2 temporadas será el mejor pagado de la liga)

Tackles ofensivos- Jason Peters y Lane Johnson.

Esquineros- Jalen Mills, Ronald Darby y Patrick Robinson.

Nueva Inglaterra

QB- Tom Brady

Tackles ofensivos- Cameron Fleming y Nate Solder.

Esquineros- Stephon Gilmore y Malcolm Butler (sigo sin creer cómo Belichick lo mandó a la banca por sus ).

Todos ellos, entre los 25 mejores en su posición. Este mismo ejercicio lo podríamos seguir aplicando a las escuadras que jugaron las finales de Conferencia (Jacksonville y Minnesota)o los equipos que estuvieron en los partidos Divisionales (Kansas City, Pittsburgh, Atlanta y Nueva Orleans), y así sucesivamente.

Así que regresando al tema, hay que abrir la chequera y pagarle a los mariscales de campo talentosos lo que sea necesario con el fin de evitar dolores de cabeza, ser competitivos y vender muchos boletos. (Pregúntenle a los Jets NY, Cleveland, Miami, Buffalo, etc). Para cerrar la columna les dejo esta joya que nuevamente demuestra que hay gente convencida de los métodos de dudosa procedencia utilizados por Bill Belichick y los Patriotas para ganar partidos.

El último entrenamiento de las Águilas de Filadelfia previo al Super Bowl LII fue un engaño. Sí, así como lo escuchan. Doug Pederson y compañía ensayaron jugadas ficticias por si Nueva Inglaterra estaba grabando la práctica. No hay forma de negar que la defensiva de Patriotas tuvo una de las peores actuaciones en la historia del supertazón pues nunca “encontraron” las señales correctas para contrarrestar el ataque de Filadelfia.