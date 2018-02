Tiempo extra

En un día lleno de cariño, afecto, apego, pasión, camaradería, adoración, compañerismo, devoción, hermandad y solamente una pizca de resentimiento (porque ya terminó la temporada de la NFL), es tiempo de explicar uno de los grandes misterios en la historia del deporte y de paso recordar las extraordinarias parejas de atletas en la actualidad.

¿Por qué se usa la palabra “love” en el tenis?

Si se lo han preguntado en alguna ocasión, les recomiendo seguir leyendo la columna de su “servilleta”; si no, también.

La palabra “love”, utilizada para designar la puntuación de cero en inglés, es uno de los grandes misterios del deporte. Para algunos, este término proviene de la frase inglesa “neither for love nor the money” (“ni por amor ni por dinero”) o del francés “l’heure” (“la hora”), aunque sinceramente estas versiones nos son tan reconocidas.

Las dos más aceptadas son las siguientes: la primera afirma que proviene de la adaptación fonética que realizaron los ingleses de la palabra francesa “l’oeuf”, huevo debido a la semejanza entre éste y el cero.

Y la segunda lo relacionan con el vocablo holandés “lof”, que significa honor porque en la época en que era utilizada la expresión en Inglaterra , existía una gran cantidad de inmigrantes de los Países Bajos.

En esos tiempos la mayoría de los partidos se jugaban por dinero y cuando un tenista no marcaba punto alguno, se utilizaba la frase “omme lof spleen” o “iets voor lof doen”, que quería decir que “había jugado sólo por el honor”. Según esta versión, la palabra “lof” se habría transformado a la actual “love”.

Dejando resuelto uno de los enigmas más grandes de la historia, es momento de seguir con nuestro “mood” amoroso y hablar de todo menos de las precampañas políticas que, según estudios recientes, nos tienen completamente fastidiados.





LES COMPARTO DESDE MI PUNTO DE VISTA LAS 5 PAREJAS DE DEPORTISTAS MÁS DESTACADAS EN LA ACTUALIDAD.

5) Nadia Comaneci y Bart Conner

Dos décadas después de conocerse en un evento en el Madison Square Garden de Nueva York, el 10 perfecto en la gimnasia y el doble medallista olímpico en Los Ángeles 84 se casaron en 1996 en Rumania. La boda fue televisada en vivo al tiempo que más de 10 mil personas abarrotaron las calles de Bucarest para formar parte del cortejo.





4)

Sanya Richards-Ross y Aaron Ross

Futbol americano y atletismo se fusionaron para siempre gracias a Richards y Ross. Se conocieron como universitarios en 2003 y se casaron siete años después. Aunque su relación ha sido documentada en un reality, son sus logros deportivos los que siempre serán recordados. Ella, con las 4 medallas de oro olímpicas y él por los dos trofeos Vince Lombardi que levantó con los Gigantes NY.





3)

Mia Hamm y Nomar Garciaparra

La mejor futbolista de la historia se enamoró del beisbolista fenómeno de las Medias Rojas de Boston. Más allá del amor entre ambos, quiero destacarles una curiosidad que muy pocos saben. Garciaparra, quien es de ascendencia mexicana, presume su nombre en honor a su padre, Ramón. “Nomar” es Ramón, deletreado al revés.





2) Ana Ivanovic y Bastian Schweinsteiger

En primera instancia la ex número 1 del mundo sólo encontró felicidad por 18 meses con el golfista Adam Scott, sin embargo su media naranja terminó siendo un histórico del futbol alemán y con apellido impronunciable.





1) André Agassi y Steffi Graf

Cuando alguien piensa en parejas de atletas famosos, inmediatamente relaciona a estas dos leyendas del tenis .Entre ambos ganaron 30 Grand Slams (22 Graf y 8 Agassi), además de dos preseas de oro en Juegos Olímpicos. A pesar de que todos pensábamos que sus hijos se convertirían en súper estrellas del deporte blanco, decidieron no fomentarles esta disciplina debido a lo mal que la pasaron ellos practicándolo incansablemente en su juventud.





HOY EN EL TIEMPO

Cómo olvidar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Lake Placid realizada un día como hoy pero de 1980.

Por segunda ocasión en la historia, este pequeño poblado al norte de Nueva York albergaba a los mejores atletas del mundo.

Previo al evento, el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, anunció el boicot a la justa veraniega en Moscú; sin embargo la convocatoria fue extraordinaria, 1,072 deportistas de 37 países asistieron, incluyendo el bloque comunista.

Del evento podríamos destacar a la mascota “Roni”, el uso de nieve artificial, Eric Heiden y sus cinco medallas de oro , convirtiéndolo en el primer atleta en ganar todas las competencias de patinaje de velocidad, pero sin duda el “Milagro sobre el hielo” del equipo de hockey varonil de EUA se cuece aparte. No sólo lo pienso yo sino Hollywood, que hizo una película sobre el tema protagonizada por Kurt Russell.

¡Ah! ¡Por cierto! Mis Rockets de Houston, en este mismo día en 1994, hicieron uno de los cambios más importantes en la historia de la NBA. Trajeron a Clyde “The Glide” Drexler y Tracy Murray, de Portland, a cambio de Otis Thorpe, los derechos de Marcelo Nicola y una selección de primera ronda.

El objetivo era claro: inyectarle nueva vida al equipo texano y buscar refrendar el título obtenido un año atrás frente a los Knicks de Nueva York. ¿Y qué creen? ¡Bicampeones! Al barrer a Orlando de Shaq y Penny en las finales. Una temporada inolvidable que se resume en este imperdible documental.





LA ROLA DEL DÍA

THE MOTTO – DRAKE



La última presentación de Kobe Bryant en un juego de estrellas de la NBA se dio curiosamente un 14 de febrero del 2016 en Toronto. Un momento inolvidable que si no lo han visto les recomiendo le echen un ojo o dos en cuanto puedan. El maestro de ceremonias en esa ocasión fue el hijo pródigo de la ciudad Aubrey Drake Graham, un rapero, compositor y actor que nos regaló en el 2011 la rola “The Motto”, que nos introdujo al ya famoso acrónimo YOLO “You only live once” es decir “Sólo vives una vez”.





LA IMAGEN DEL DÍA

Ryan Mason, jugador del Hull City de Inglaterra, con tan sólo 26 años de edad se retira de las canchas por recomendación médica después de sufrir una fractura de cráneo en enero de 2017. Esta es la terrible cicatriz que le dejó el incidente con Gary Cahill, del Chelsea: 14 placas y 42 grapas.





DATOS DIVERTIDOS

En los 28 juegos que ha disputado Cristiano Ronaldo en todas las competiciones en esta temporada, suma 23 goles, 2 más que los anotados en el mismo número de partidos la campaña pasada, a pesar de jugar menos minutos (2,344 – 2,493).





Steph y Dell Curry empataron al 3er mejor binomio padre e hijo con más puntos en la historia de la NBA.

1. Joe/Kobe Bryant 38,895

2. Dolph/Danny Schayes 27,218

E-3 Rick/Brent Barry 26,883

E-3 Dell/Steph Curry 26,883





Frank Reich, al firmar como entrenador en jefe de los Potros de Indianápolis, se convirtió en el único head coach que actualmente ha ganado un Super Bowl como coordinador ofensivo. Canadá ganó su primera medalla de oro en Curling dobles mixto en la historia de los Juegos Olímpicos de invierno





Así las cosas, y recuerden...

Más vale maña que fuerza.