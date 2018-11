Tiempo extra | Se acabó la fiesta del QB

Por fin se dieron cuenta en Jacksonville que Blake Bortles es lo peor que le ha pasado a la posición de mariscal de campo desde Mark Sánchez con los Jets unos años atrás.



A partir de ahora ¡Cody Kessler! será el nuevo quarterback titular porque Bortles simplemente es más malo que la Malaria. Su éxito en la NFL fue básicamente el mismo de Sánchez, es decir, sus equipos siguieron una simple fórmula ganadora: 1a gran defensiva + 1 corredor estrella = muchos triunfos sin importar quién sea QB.

Sin embargo un cambio en esta ecuación modificó radicalmente la dinámica. Esta temporada la defensiva de Jacksonville raya en lo infame y su corredor estrella estuvo lastimado varias semanas por lo cual las carencias de Bortles fueron mucho más evidentes.

De hecho, sus números de esta temporada, comparada con la pasada, en la que estuvieron a unos minutos de llegar al Super Bowl, son prácticamente los mismos, pero por la debacle del equipo a su alrededor su titularidad era totalmente insostenible.

Ahora el gran problema que tendrán los Jaguars en sus manos será decidir si cortan a Bortles en la pretemporada, ya que si lo hacen 16.5 millones de dólares de su contrato seguirán contando hacia el tope salarial del equipo del 2019, la mayor cantidad de dinero “muerto” en la historia de la NFL.

PARA PONERLO EN PERSPECTIVA LOS OTROS TRES PEORES CORTES DE TODOS LOS TIEMPOS SON LOS SIGUIENTES:

1.B. Osweiler, $15.2M, Cleveland Browns

2.J. Pierre-Paul, $15M, New York Giants

3.R. Seymour, $13.1M, Oakland Raiders

Así que cualquier decisión que tome Jacksonville entorno a su terrible mariscal de campo será una derrota.

EN OTROS TEMAS AQUÍ LES DEJO EL RE-WIND DE LA SEMANA 13.

Después de lanzar para 283 yardas contra los Jets, el inmoral Tom Brady suma 79,416 en su carrera, incluyendo los playoffs rompiendo la mejor marca en la historia que pertenecía a Peyton Manning con 79,279.

El nuevo mata Gigantes de la liga llamado Denver Broncos (o cómo diría una amiga; Denver Horses), rompió la racha de 6 triunfos al hilo de Pittsburgh una semana después de haber cortado las 6 victorias consecutivas de los Chargers.

En menos de 48 horas tuvimos dos de las actuaciones de mayor precisión en la historia de la liga.

Primero Philip Rivers de los Chargers quién llegó a completar 25 pases consecutivos (récord NFL) terminando con una efectividad de 96.6% mientras que en el Monday Night Football, Marcus Mariota de Tennessee finalizó con el 95.7% de sus lanzamientos completados.

El tackle izquierdo de los Steelers Alejandro Villanueva tuvo su primera recepción como profesional ante los Broncos, un touchdown de 2 yardas lanzado por el pateador del equipo Chris Boswell.

Si no han notado, el líder de de anotaciones en la posición de ala cerrada es Eric Ebron de Indianápolis con 11. Eso quiere decir que el ex jugador de los Lions, que lo dábamos por muerto, ya tiene más touchdowns en estas 12 semanas que en 4 años con Detroit.

Andrew Luck sumó su octavo partido al hilo con al menos 3 pases de touchdown, la segunda marca más larga en la historia.

Un equipo que sí pudo acabar con la Malaria (Aunque no es Blake Bortles), son los Browns, que por fin dejaron atrás la racha de 25 derrotas consecutivas como visitantes, la segunda peor en la historia.

#DatosSchutz

La mayor cantidad de puntos totales (anotados y asistidos) en un partido en la historia de la NBA.

1. Wilt Chamberlain - 104

2. James Harden - 95

3. James Harden - 91

4. James Harden - 86

5. Kobe Bryant - 86

* El mariscal de campo de Green Bay Packers Aaron Rodgers tiene marca de 0-37 cuando está perdiendo un partido por más de 1 punto en el 4to cuarto contra un equipo de récord ganador.

* El corredor de los Panthers Christian McCaffrey es el primer jugador en la historia de los Carolina Panthers que suma 100 o más yardas por aire y por tierra en un mismo partido.

* El Real Madrid ha perdido 2 de sus últimos 4 partidos cómo visitante en la fase de grupos de la Champions con lo cual ya tiene más derrotas que en sus 26 juegos anteriores fuera de casa en esta competición (18 triunfos, 7 empates y 1 descalabro).

> ROLA DEL DÍA

WHEN CAN I SEE YOU AGAIN? - OWL CITY

Esta rola creada por el proyecto de música electrónica encabezado por Adam Young formó parte del soundtrack de la película de Disney, “Wreck-It Ralph” mejor conocida en México cómo “Ralph El Demoledor”. Para el artista estadounidense quien por cierto es gran aficionado del básquetbol y lucha libre, esta canción es una de sus más exitosas hasta el momento.

*Link: https://youtu.be/qM1YMeDsc-M

> Hoy En el tiempo

Un día cómo hoy pero de 1992 Reggie Miller, uno de los francotiradores más letales en la historia de la NBA, logró su mayor cifra de puntos de su carrera ante los Charlotte Hornets. El legendario #31 de los Pacers terminó con 57 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias y 1 robo en 38 minutos de juego. Antes de Stephen Curry existió Miller quién a pesar de tener una de las técnicas más extrañas de la historia, se convirtió en todo un fenómeno de las duelas gracias, a su increíble precisión y rango de disparo.

*Link: https://youtu.be/ieuUDuPfIZM

ASÍ LAS COSAS, Y RECUERDEN (CON PAN Y VINO, SE HACE EL CAMINO).

Escanea el código QR y síguenos en la redes