Tiempo extra | Se acerca lo mejor de NFL

Cayó el último invicto, los Cowboys por alguna razón mantienen al head coach Jason Garrett y los Raiders se están dando un épico quién vive con Buffalo y NY Giants para definir al peor equipo de la liga.

AQUÍ LES DEJO EL RE-WIND DE LA SEMANA 9.

Este tiene que ser el año en el que finalmente Drew Brees gana el galardón a jugador más valioso de la NFL. Además de convertirse en el segundo jugador en la historia en lanzar 4 touchdowns y 0 intercepciones por vigesimosegunda ocasión (Tom Brady es el otro), tiene un porcentaje de 76.3% de pases completos y un rating de 120.6; números que solamente podríamos ver en Madden 2019.

HABLANDO DE NÚMEROS DE VIDEO JUEGOS.

Patrick Mahomes ha lanzado por lo menos 300 yardas en 8 juegos consecutivos empatando el récord de la NFL de Andrew Luck.

ES TIEMPO DE EMPEZAR A CONSIDERAR A HOUSTON COMO SERIO CONTENDIENTE AL TÍTULO.

Son el 4to equipo en la historia en sumar 6 victorias consecutivas después de perder los primeros 3 juegos de la temporada. En gran medida el éxito de los Texans es gracias a su mariscal de campo Deshaun Watson quién se convirtió en el tercer jugador en tener 35 pases de anotación en sus primeros 16 partidos como profesional uniéndose a los integrantes del salón de la fama de jugadores como Dan Marino y Kurt Warner.

JULIO JONES ANOTÓ; FIN DEL COMUNICADO.

P.D. Por fin, primer touchdown para el estrella de los Falcons desde el 6 de enero ante los Rams en el juego de comodín de la NFC.

NOS QUEDAMOS CON LAS GANAS

De ver al receptor Adam Thielen romper el récord de más partidos consecutivos con 100 yardas. Sólo consiguió 22 yardas en 4 recepciones. La marca seguirá siendo de 8 juegos.

EXISTE EPIDEMIA DE PATEADORES En la NFL pero sobre todo en Cleveland o Los Ángeles. Ahora los Chargers corrieron a Caleb Sturgis quién falló los dos puntos extra y un gol de campo.

ARRODILLARSE NI GERARD BUTLER EN LA PELÍCULA DE 300.

Pero en la NFL no les llegó el memorándum y Tom Brady quien estaba a tan sólo 1 YARDA de llegar a las 1,000 por tierra en sus 458 años cómo profesional, bueno no tantos sólo 19, puso rodilla en tierra en tres ocasiones y al estilo “MoonWalk” de Michael Jackson ahora está a 996 del millar.

JUGADOR DE LA SEMANA

-James Conner, Pittsburgh Steelers “Aquí queremos voluntarios no rehenes”, palabras del head coach Mike Tomlin sobre el corredor Le’Veon Bell quien todavía no se presenta con el equipo. Si a esto le sumamos el hecho de que Conner la está rompiendo en el emparrillado, no es conflictivo y está firmado por una ganga, está claro quién es el bueno en este backfield. También el jugador de segundo año tiene 4 juegos con al menos 100 yardas por tierra y 50 por aire con una anotación convirtiéndolo en el primer jugador en la historia de la NFL en lograrlo. Además dejaré esto por aquí y me alejaré lentamente. -James Conner (2018): 3.03 yardas después de contacto y 0.23 tackleadas falladas forzadas por acarreo. -Le'Veon Bell (2015-17): 2.88 yardas después de contacto y 0.16 tackleadas falladas forzadas por acarreo.

ENEMIGO DE LA SEMANA

Le’Veon Bell, Pittsburgh Steelers Véase arriba. Fin de la discusión.