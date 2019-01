En Méxicola desgracia da clases de geografía. Hoy sabemos que en el Estado de Hidalgo está Tlahuelilpan. Una tragedia nos llevó a conocer su ubicación. El pasado viernes existió una fuga en un ducto, un gran número de habitantes acudieron a recolectar combustible y después la catástrofe. Una explosión ha cobrado 79 vidas y dejado decenas de heridos.

Toda nuestra comunidad política debe solidaridad a Tlahuelilpan, estas coyunturas deben mostrar lo mejor de la sociedad mexicana. Las víctimas no eran huachicoleros ni pertenecían a un grupo de la delincuencia organizada. Son personas con pocos recursos económicos, llevaban 8 días sin gasolina y realizaron acciones que están prohibidas por la ley, y que la realidad ha vuelto permisivas. Los marcos de referencia de qué está prohibido y permitido por el derecho se mueven con la realidad y nuestra comprensión de la misma. Nadie en su sano juicio pediría la aplicación de la ley federal para sancionar el robo de hidrocarburos en este caso.

Los jueces están dotados de razón para observar las circunstancias escenciales que rodean un hecho y generar la ruta legal. Veamos: una persona es acusada de portación de arma de fuego, pero ésta fue sembrada por un miembro de la procuraduría. Otra persona es acusada de portación de arma de fuego misma que acaba de disparar para evitar su detención. Misma acusación con distintos resultados. Hoy está en debate una reforma constitucional al artículo 19.

La Constitución General de la República no se debe cambiar para ampliar el catálogo de delitos de prisión oficiosa. Dicho en otras palabras: modificar la Constitución para que una simple acusación lleve a más pesonas -sin juicio- a la cárcel no es buena idea. Ello implica reducir el margen de apreciación de los hechos y llenar las prisiones.

La ley no debe estar a disposición de políticas que han demostrado su fracaso por más de 30 años. La ley debe estar al servicio de las personas. Nos debemos preguntar: por qué una persona que es videograbada dando 100 pesos a un policia debe ir a la carcel en lo que se dicta sentencia, pudiendo demostrar en juicio que es familiar del oficial y está pagando la tanda. También nos debemos preguntar: por qué una persona acusada de robar varios miles de millones de pesos del erario público debe estar en la prisión mientras enfrenta al juez.

El que robó los miles de millones puede ir a Guatemala (para provocar una extradición acotada), producir coartadas, tratar de destruir evidencia a través de sus colaboradores y generar incentivos a la fiscalía para llegar a un acuerdo sobre la pena. No es la clase de delitos, sino las posibilidades de fuga, el riesgo para los testigos y el riesgo para las pruebas lo que debe determinar la prisión de oficio. Así, no todas las acusaciones sobre hechos de corrupción deben dar lugar a la prisión oficiosa.

Cualquier persona cuerda sabe que los pobladores de Tlahuelilpan no eran huachicoleros y el drama en el que ahora están. El problema es que la ley no está cuerda ni loca, el derecho son enunciados que se aplican de forma general y que a veces no pueden distinguir el contexto. Generemos leyes que den prisión preventiva a las personas que pueden huir del país, amenazar testigos, poner en riesgo las pruebas o el juicio mismo. No hagamos leyes que pondrán más personas en la carcel de forma injusta. La propuesta de reforma constitucional al artículo 19 pone en riesgo a gente que vive dramas como Tlahuelilpan y deja intocadas a personas como Javier Duarte.