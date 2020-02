En tres años todo México será territorio Telcel y tan tán. En otras palabras, en 36 meses todo el país contará con Internet, y ¡ojo! esta promesa no es de campaña, sino de la mañanera del presidente AMLO donde presupuestó 10 mil mdp para que el 30% (38 millones) de los mexicanos que no tienen acceso a Internet pueda navegar. Vale la pena saber ¿cuántos mexicanos están conectados?, ¿En qué lugar estamos en comparación con otros países?, ¿Cuáles son los principales problemas en la red? pero mejor vamos por partes:

Niñ@s. En nuestro país tres de cada cinco niñas y niños mexicanos de seis a 11 años de edad navegan en Internet, ¿Su acceso es seguro? De acuerdo a UNICEF, el mundo socio digital tiene muchos riesgos, pero también grandes oportunidades, no solo para los menores, sino muchos políticos apuestan por generar una reputación en Internet, veamos:





Elecciones. En EEUU, durante la campaña de Barack Obama en 2008 se aseguró que el primer presidente afroamericano logró su victoria solo con el apoyo de una red de usuarios en Internet. Pero lo que pasó fue que la campaña explotó el potencial de las redes sociales ya creadas. La estrategia de Obama revolucionó las campañas al combinar el movimiento social y la movilización digital de base. El comportamiento del uso de medios en EEUU fortalece la percepción de que si no estás en Internet, es poco probable que puedas competir electoralmente. De acuerdo a Pew Research Center en 2018, el 68% de los norteamericanos se informaron a través de las redes socio digitales y el 20% utilizó con frecuencia estas fuentes. Para la especialista Diana Owen la llamada revolución digital se ha desarrollado muy rápido, y ni la evolución de la televisión fue tan rápida como los cambios actuales.





México. En nuestro país la velocidad e interrupción del servicio son los principales problemas de Internet. De acuerdo a las ENDUTIH elaborada por el IFETEL e INEGI se estima que en 2019 había 80.6 millones de usuarios (70.1% de la población, con un aumento de 4.3% respecto a 2018). Detengamos los tamborazos de fiesta, ya que la proporción con respecto de otras naciones es menor. “En países como Corea del Sur, Reino Unido, Alemania y Suecia, nueve de cada diez personas son usuarias de Internet; mientras que en México la proporción es siete de cada diez personas, una persona más respecto de 2018” afirman el estudio.





Teléfonos tontos e inteligentes. El 95.3% de los usuarios de Internet se conectaron a través de un smartphone, el 33.2% lo hizo por medio de una computadora portátil, el 28.9% utilizó una computadora de escritorio, el 23.4% se conectó a través de un televisor con acceso a Internet (Smart TV) o algún dispositivo conectado a ésta, el 17.8% por medio de una Tablet y un 8.4% a través de una consola de videojuegos.





¿Qué se hace en Internet? Los marxistas guadalupanos piensan que los usuarios navegan para adquirir conciencia de clase, pero la verdad es que no es así. Las principales actividades son el entretenimiento (91.5%), obtención de información (90.7%) y comunicarse (90.6%). En cambio, las actividades que menos realizan son operaciones bancarias en línea (16.8%), ordenar o comprar productos (22.1%) e interactuar con el gobierno (35.6 por ciento).





Problemas en la red. Más del 50% opina que hay lentitud en la transferencia de la información; casi 40% declaró interrupciones del servicio, más del 25% mencionó que recibe información no deseada y el 20.3% recibió mensajes de personas que no conoce. Pero menos del 14% declaró que el principal problema es el riesgo de infección por virus en sus dispositivos. Solo el 4% fraudes con información y el 3.1% violación a la privacidad. Tenemos retos y oportunidades en el uso de la red en México y el mundo... pero todos seamos optimistas, ya que en tres años 29.9% de los mexicanos, que no tienen Internet, ahora sí navegarán, felices, felices, felices… y en una de esas con un servicio de calidad.





*Comunicólogo político y académico de la FCPyS UNAM, @gersonmecalco