Todos quieren que l@s mexican@s ganen más, excepto posiblemente ell@s mism@s

En las noches de rondas, que tristes pasan, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ha salido a relucir la disparidad de sueldos entre los trabajadores de México y sus socios.

Como una de las muchas tácticas de presión que están sobre la mesa, la diferencia salarial ha sido empujada, especialmente por los Estados Unidos.

E inmediatamadremente todo el mundo ha sido consultado excepto, como de costumbre, los meros interesados.

No al menos directamente, aunque sí a través de una herramienta que se llama BIARE ( Indicador de Bienestar Autorreportado ) que echa a andar el Inegi, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el primer mes de cada trimestre , interrogando a personas mayores de 18 años sobre su satisfacción con la vida en general y con algunos ámbitos particulares, especialmente lo que concierne a su fortaleza de ánimo y el balance anímico.

Según el último BIARE, el de enero pasado, mexicanas y mexicanos iniciaron el 2018 más satisfechos con la vida. Casi totalmente satisfechos, pues le dieron una calificación de 8.2, de posibles 10, puntos al arranque del año electoral, lo cual supera cómodamente la calificación de 7.9 que recibió enero de 2017.

En enero de 2018 las relaciones personales fueron calificadas con el mayor puntaje: 8.6 puntos, observando una mejora respecto a enero de 2017. La actividad u ocupación fue el segundo rubro mejor evaluado, con 8.5 puntos, permaneciendo al mismo nivel que el año pasado.

El nivel de satisfacción con la vivienda, las perspectivas a futuro, el nivel de vida, la ciudad, el país y la seguridad ciudadana fueron otros de los dominios que mejoraron su evaluación respecto a enero de 2017.

Y como si nos chupamos el dedo es por cochinos, no por p*ndej*os, la satisfacción con la ciudad, el país y la seguridad ciudadana fue la más baja entre la población.

Pero volviendo al tema toros…

Tenemos entonces ante nosotros a un pueblo inteligente, politizado, atento a la realidad cotidiana, que se queda a décimas de admitir públicamente que como el profesor Pangloss, el tutor del Cándido de Voltaire, a pesar de observar y experimentar una serie de infortunios, afirma repetidamente que tout est au mieux (todo sucede para bien) y que vive en le meilleur des mondes possibles (el mejor de los mundos posibles).

Pueblo vivo. Me imagino que recibiría con gusto un aumento de sueldo, siempre y cuando eso no significara un aumento de trabajo. Porque somos capitalistas , pero no salvajes. Y la vida nos la dieron para vivirla.

Buenos días. Buena suerte.

