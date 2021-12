Toma el llavero y ejerce tu derecho a la información

Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez

Es muy común escuchar del derecho a la información como aquel que abre la puerta para hacer efectivos otros derechos, por ejemplo, a la salud, al trabajo, a la justicia, al agua, entre otros y, por ello, se habla del derecho de acceso a la información como un “derecho llave”.

Sabemos que el derecho a la información es pieza fundamental para el desarrollo de una sociedad que aspira a ser democrática, puesto que promueve el debate público y la discusión e intercambio de información que permite a las personas tomar un verdadero control de las acciones y omisiones a cargo de las autoridades, lo que sin duda contribuye a la resolución de problemas y necesidades de personas como tú y como yo.

Por ejemplo, con el Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública, PlanDAI, el INAI busca integrar, de forma más eficiente, a grupos en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de resolver problemas de la vida real y, con ello, mejorar su calidad de vida. Para llegar a este punto, es necesario conocer los mecanismos para ejercer eficazmente el derecho de acceso a la información y encontrar la llave.

Pero, ¿cómo es que con una llave se puede acceder a la información? Imaginemos la escena de la canción El ropero del compositor mexicano Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como “Cri-Cri”, en la que el nieto entusiasmado de visitar a su abuelita, le pide que tome el llavero y le enseñe de su ropero las cosas maravillosas que guarda ahí.

Hagamos entonces la analogía; el nieto es la persona que busca y quiere recibir información, mientras que la abuelita es la autoridad para transparentar y permitir el acceso a la información. En este caso, las llaves son el mecanismo a través del cual el nieto podrá conocer las cosas que guarda ahí.

Pero ¿qué pasa si en el llavero no está la llave o no es la correcta? El nieto no podría conocer las cosas que tiene el ropero; mientras que, en el derecho a la información, la persona no podría acceder a la información ni abrir la puerta para materializar otros derechos.

Así, el papel de las Unidades de Transparencia de todas las instituciones cobra un papel trascendental en la vida de las personas, pues son las responsables de recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; son por así decirlo, quienes hacen el papel de la abuelita en la canción, encargada de facilitar el acceso a la información.

Además, son las primeras encargadas de auxiliar a las personas en la elaboración de su solicitud, por lo que las Unidades de Transparencia ayudarán a obtener la llave correcta y, así, se convierten, sin duda alguna, en las principales aliadas para que se garantice el derecho de acceso a la información. Es importante recordar que el INAI cuenta con el Centro de Atención a la Sociedad, en donde también recibirán todo el apoyo y asesoría para ejercer eficazmente su derecho y puedan obtener la información que les resulta de interés conocer.

En la Unidad de Transparencia del INAI, área que tengo el gusto de coordinar, nos comprometemos en mejorar nuestros procesos de atención, implementar mejoras en beneficio de las personas solicitantes, reducir tiempos de respuesta y ser la vía que facilite la apertura de otras puertas. En las más de 2,200 solicitudes que hemos recibido en este año queremos ser parte de la historia de las personas que encuentran en nosotros la llave correcta.

Por un INAI para todas y todos.