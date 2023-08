Tomarse en serio la violencia contra las mujeres 

@ebuendiaz





Ser mujer y vivir en México es una situación de alto riesgo. Pese a que existen políticas públicas que buscan afrontar este problema tan importante para nuestra sociedad, parece que los esfuerzos son insuficientes. Las cifras no mienten y arrojan un crecimiento constante de violencia contra ellas.

A través de los medios de comunicación se narran o muestran conductas que atentan contra los derechos de las mujeres de muy distinta forma. La semana pasada los medios de comunicación reportaban el feminicidio de Milagros Montserrat y la detención del presunto responsable. En otros países basta que un crimen de esta naturaleza ocurra para que la sociedad entera repudie el hecho. En México es sólo 1 de los 11 que ocurren diariamente. Hemos llegado a la normalización de la violencia y ello es preocupante.

Más allá de que las autoridades reaccionaron rápido y lograron aprender al presunto feminicida de Milagros, lo que debemos concientizar es que estamos frente a un problema muy serio que aqueja desde hace muchos años a nuestro país y no se ven soluciones a corto plazo. Algunas de las cifras oficiales, pretenden ocultar o desconocer la desalentadora realidad que se vive en México

En la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2021 (ENDIREH), levantada por el INEGI, del universo de mujeres de 15 años y más que participaron, señalaron que en el último año (de octubre de 2020 a octubre de 2021) 42.8% han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y/o discriminación. En dicha encuesta se hace un comparativo con las cifras recogidas en la publicación de 2016 y refleja que la violencia contra las mujeres ha aumentado. En 2016 se reportaba que el 66% de las mujeres entrevistadas han experimentado al menos una situación de violencia como las referidas. En 2021 esa cifra se elevó al 70.1%.

El Instituto Nacional de la Mujeres, en su boletín “La desigualdad en cifras” reporta datos de distintas fuentes de autoridades del estado mexicano que son verdaderamente alarmantes. En 2022, se reportó que 968 mujeres fueron presuntas víctimas de feminicidio; 2,807 fueron presuntos homicidios dolosos de mujeres; 67,315 mujeres presuntas víctimas de lesiones dolosas y se iniciaron 82,709 carpetas de investigación iniciadas por algún delito sexual contra mujeres.

Por su parte, en el documento presentado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llamado “Información sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1), se reportó que de enero a junio del presente año 64,671 mujeres han sido víctimas de un delito. También se informa por el Secretariado que a nivel nacional han ocurrido en lo que va del año 426 feminicidios y 1,290 homicidios dolosos (con intencionalidad) donde la víctima es una mujer.

Esos datos siguen evidenciando que el Estado mexicano continua en deuda respecto a la implementación de acciones eficaces para inhibir esas conductas. Hoy más que nunca es necesario saber, a través de diagnósticos objetivos, qué es lo que está pasando con los mecanismos existentes de protección de las mujeres.

No podemos pasar desapercibido que conforme a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará, el Estado mexicano está obligado a garantizar la investigación y recopilación de estadística para analizar y visibilizar la violencia de género. De ahí que, a partir de los datos que existen, sea urgente atender las causas del problema. Determinar si la falla se centra en un aspecto normativo; si se trata de un problema de capacitación de las autoridades, de capacidad institucional, de atención de las víctimas en las diversas fiscalías, además de la disminución de presupuestos y los mensajes que se envían desde el Ejecutivo. Definitivamente algo no está funcionando y ello obliga a tener exigencia de un mayor compromiso institucional.

Esos diagnósticos deben partir de la seriedad y responsabilidad con las que queremos afrontar el problema. De entrada, partir de la clara y existente desigualdad entre las mujeres y los hombres.

Tampoco ayuda a los diagnósticos que se requieren que el presidente de la República banalice el tema señalando que él también sufre violencia de género. Por el impacto de sus declaraciones, no concientiza en la sociedad el grave problema que tenemos en frente. Hace ya casi 5 años, se mencionaba que el gobierno que asumía el poder era el más feminista de la historia de México. También se decía que estábamos frente al presidente más humanista de la historia. Mientras no se tome en serio el tema, la distancia entre las palabras y la realidad será cada vez más grande.





*Maestro en democracia y derechos humanos.