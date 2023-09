Tonalá y Tlaquepaque; ciudades hermanas separadas al nacer. La distancia escasa entre ellas ha creado un sinfín de diferencias. Sin embargo, el bisturí del médico no pudo cortar esa vena extraña que las une. Como si fueran siamesas, sobrevive un vínculo entre ambas ciudades.

Los rasgos primerizos de simpatía trascienden al pasar de los años. Cada vez se parecen menos; eso es cierto. Pero, para el ojo atento, existen similitudes ocultas entre discrepancias. Así me pareció al verlas un mismo día. Ahora, escribiendo estas palabras, trato de reconstruir en conjunto esos lugares que solo pueden vivirse por separado. Que en mis párrafos, ese vínculo tan escaso sea más fuerte. Que en ellos, se aprecie lo compartido y se delineen las diferencias.

Un ejercicio por restaurar la hermandad perdida en el trazo insensato de ciudades y poblados. Teniendo nuestro objetivo claro, iniciemos este ensayo hablando de concordancia. Ya habrá tiempo de explicar sus diferencias. Caminando por sus calles—escuchando el bullicio de sus pueblos—resalta en mi menta una sola similitud.



Un tema escaso que ha persistido al cambio mismo. Tanto en Tonalá como Tlaquepaque, el pueblo se dedica a un oficio en común. El arte ancestral del comercio; la venta de mercancía. Los negocios trascienden las apariencias; es tierra de artesanías.



Por sus calles, tan diversas, se encuentran mareas de productos en venta. Desde el cuero hecho carteras, hasta recuerdos de madera. Fluyen como agua los compradores entre costas de tiendas. Cada tanto, como si fueran rocas que controlan el río, un par de locales llaman a una multitud entera. Forman un lago de transeúntes admirando cinturones o paquetes de velas. Hay de todo para el hogar y vestimenta.

En ambas ciudades, el comercio es la reina.



Decir que esta similitud domina, por supuesto, no erradica las diferencias. Por más que mi poesía quiera ocultarlo, la unión entre estos pueblos es sutil y latente. Unidas por la compra-venta, sus estrategias las hace antónimos. En Tonalá, se vive para vender productos; en Tlaquepaque, la ciudad vive para venderse a sí misma. Así de sencillo. El interés sigue siendo el comercio; noble madre de la que ambos poblados surgieron.

Pasa, sin embargo, que al crecer fueron divergiendo. Siguen vendiendo en grandes cantidades, pero para triunfar perdieron su hermandad.



Veamos, primero, a Tonalá tan distante. Las calles se han desgastado por el paso de carros y camiones. En el costado que uno busque, encontrará tiendas de artesanías al por mayor. El olor de papel periódico para envolver productos es tan prevalente como el aroma del combustible que domina sus vías. Las casas se han descarapelado; sus fachadas siendo pintadas eternamente.

En una farmacia, perdida entre tantos edificios, veo grafitis sobre grafitis, cubiertos vagamente por un blanco tenue. No hay intento de bienvenida ni de dar apariencias gratas al visitante. Tonalá se ha enfocado en lo suyo; en tiendas por monotes y variedad de mercancía.



Hasta el centro mismo se refrena para enfocarse en su verdadero propósito.



Evitando el paso de vehículos, rejas verdes cierran el perímetro a todos menos el peatón.



Aquí se viene a comprar; no a transitar con motor. Dentro, puestos de fruta con techos de tela; más adelante, juguetes, marcos y velas. Por el cielo, sin importarle la estética, cables eléctricos se enredan para opacar el azul celestial. Acompañan de buena manera las fachadas descuidadas que dominan alrededor. De por medio, unas iglesias preservadas con atención para feligreses atentos. Un parque con árboles bien contados y un quiosco marrón al centro. Pausas escasas en tierras donde domina el producto en lugar de las fachadas.



Así es Tonalá, sin pretensión de ser divina. Pero, donde busques, encontraras la mercancía que querías. Sus puestos no engañan; sus promesas son certeras. Aquí puede uno comprar mercancía sabiendo que su calidad será certera. Si bien, no trata de venderse como pueblo, lo compensa en sus ventas. Tonalá no tiene que pintarse de preciosa; sus bienes hablan por cuenta propia.



Cerca—muy cerca—, su hermana sigue estrategias alternas. Tlaquepaque, igual de enfocada en ventas, se pone sus mejores prendas. Al llegar, me sorprende la atención al detalle de sus fachadas tan atentas. Los tonos pasteles dominan; calles peatonales a sombra de árboles frondosos. En lugar de cables, enredaderas arcoíris de papel picado.



Es un placer meramente pasear por estos rumbos. Y pensar que te encuentras tan cerca del tráfico y el ruido. Aquí, todo es quietud. Solo sobreviven los gritos de comerciantes junto al murmullo de compradores.



En realidad, diría que las tiendas de este pueblo surgen de improvisto. A los lados, aparecen de entre los troncos y flores para ofrecer productos al que los necesita. En medio, pequeños puestos bien formados con cinturones, carteras y playeras. Con suerte, dulces típicos que introducen el gusto mientras la vista se deleita.

Atrapado por la belleza, surgen de entre las sombras los vendedores. Me ofrecen de todo; hasta aquello que no sabía necesitaba. Me siento tan contento que no puedo más que comprarles. Salgo con cinturón y cartera sin entender exactamente cuándo me llegaron.



Estaba perdido en Tlaquepaque y su belleza. ¿Que si una de estas ciudades supera a la otra? Eso no quise decirlo. La primera se ha enfocado tanto en la venta que descuida su apariencia; la otra cuida tanto su apariencia que la venta pasa sin avisar. Disfruté, profundamente, las breves horas que pasé en ellas. No puedo más que verlas como hermanas. Sentir que, en ambas, domina el mismo espíritu de venta que tanto mueve y tanto deja.



Ahora, sentado y tecleando estas palabras, me queda claro que son dos caras de una misma moneda. Vinieron de un espíritu compartido; las une la voluntad del comercio. Podría, de así quererlo, hablar solo de fachadas e ignorar la unión entre estos pueblos. Dedicarles columnas a parte para ser certeros. Mas, al hacerlo, perdería esa hermandad que hoy vengo restituyendo. Solo así, podremos entender a Tonalá y Tlaquepaque. Cuando dejemos de lado cuestiones superficiales para ver el alma que las ha unido. Con ello, las hermanad por fin se habrán reunido.