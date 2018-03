Trabajadoras de hogar: trabajo invisible

Por: Marta Cebollada

En México existen aproximadamente 2.3 millones de trabajadores del hogar remunerados (INEGI 2017), de los cuales sólo el 2.8 por ciento son empleados formales. 97 de cada 100 trabajadores en esta actividad laboral, no tienen derecho a atención médica por su trabajo, a incapacidad por maternidad o una pensión al momento de la jubilación. Su bienestar depende de la buena voluntad de su empleador, de una decisión individual mas no de un marco legal que se aplique para todos por igual. Para los trabajadores informales no existen derechos laborales ni tampoco obligaciones.

Es, como reconoce la OIT, un problema público en México, país con la menor tasa de formalización laboral de este colectivo en toda América Latina y uno de los pocos que sigue sin ratificar el Convenio Internacional 189 para la defensa de condiciones de trabajo decentes para los trabajadores del hogar remunerados.

Inmerso en este panorama de profunda precariedad laboral, México se prepara para renovar sus poderes públicos. El 1º de julio cerca de 90 millones de mexicanos están llamados a las urnas.

Las plataformas electorales que registraron los nueve partidos políticos nacionales que van a contender, prácticamente no se hacen cargo de la mala condición laboral de los dos millones de mujeres que trabajan como empleadas del hogar. El análisis de este problema en los documentos programáticos de los partidos es desolador. Ni Morena, ni el PES, ni el PRD ni el PT nombran siquiera el trabajo remunerado en los hogares. No es parte de sus propuestas y eso implica poco compromiso con la formalización del trabajo, con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos.

El PAN promete garantizar los derechos laborales de las personas que realizan labores del hogar. Sin duda hay que defender el trabajo del hogar no remunerado; un tema que debe ser tratado para promover la conciliación del desempeño profesional y personal y la participación de todos los miembros de las unidades familiares. Sin embargo, el partido que durante 12 años gobernó a México no tiene en su programa una línea de acción específica para la formalización del trabajo del hogar remunerado. La redacción de su propuesta es tan vaga y poco específica que no transmite ningún compromiso con este colectivo. Según su redacción, si uno le paga unos pesos más por las horas extras a su trabajador, aunque sus jornadas alcancen las 12 horas diarias y no le dé aguinaldo ni vacaciones pagadas, estaría cumpliendo una promesa de campaña panista.

Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza no mencionan en sus programas en ningún momento el trabajo del hogar remunerado. Eso sí, reconocen la necesidad de la remuneración justa del trabajo del hogar no remunerado, de visibilizar la tarea del hogar y compartir la responsabilidad que implica. Pero no hay ninguna referencia al compromiso con el trabajo del hogar remunerado cuando el 35 por ciento de las personas trabajadoras del hogar en México no cobran ni un salario mínimo al día y el 80% percibe menos de dos salarios mínimos al día.

El único partido cuyo programa incluye específicamente su compromiso con la ampliación de la cobertura de protección social a los trabajadores del hogar con acceso a todas las prestaciones es el Partido Revolucionario Institucional, actualmente en el poder. Todo un canto de sirena de quien durante 6 años no se ha querido comprometer con la mejora de los derechos laborales de este colectivo, no ha querido iniciar el proceso de ratificación del convenio internacional en la materia, no ha luchado por un cambio de una ley claramente discriminatoria con los trabajadores y trabajadoras del hogar remunerados mexicanos. Por ello, si bien me congratulo de leer su promesa de campaña, me surge una incredulidad notable porque los hechos de estos seis años de gobierno -donde pudieron cambiar la triste realidad del trabajo del hogar remunerado- no acompañan sus palabras.

Si las cosas no cambian, seguiremos denominando al trabajo del hogar remunerado como el trabajo invisible, como el que si bien lo realizan personas asalariadas no tienen por qué tener los mismos derechos y obligaciones que el resto. Sirvan estas líneas para exhortar a la mayoría de los partidos políticos a incluir este tema en sus campañas, en sus propuestas. No olviden que son 2.3 millones de personas, la mayoría en posesión de sus derechos políticos. Y si la incluyen en sus plataformas, incluyan también las herramientas que nos permitan generar confianza y a ustedes evidenciar coherencia entre sus dichos y sus hechos. Ya es hora de que México deje de violar derechos laborales y de dividir a sus ciudadanos entre trabajadores de primera y segunda clase ahondando con ello en la grave lacra de la desigualdad social que azota al país.