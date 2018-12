“TODO EL SECRETO DE GOBERNAR…

…Consiste en saber cuándo es necesario quitarse la piel de león para ponerse la de zorro. Napoleón Bonaparte.

A apenas una quincena de haber iniciado su administración, luego de un arduo periodo de transición, la imagen de Andrés Manuel López Obrador ha cambiado… Conforme a la primera encuesta al respecto levantada por GEA-ISA, un 57 % de la población aprueba la gestión del presidente en tanto que un 20 % lo desaprueba y un 22 % aun no tiene opinión.

Los integrantes de la firma Guillermo Valdés y Ricardo de la Peña, presentaron las cifras que, hemos de comentar, arrojan un sentimiento de optimismo respecto al nuevo gobierno: el 66% de los encuestados perciben este sentimiento en contra de un 20% cuyo sentir es pesimista.

Respecto a la figura del propio López Obrador, 7 de cada 10 tiene una opinión positiva; no obstante, se percibe a una ciudadanía más crítica al analizar su capacidad como gobernante, y únicamente un 28 % consideró que el presidente respetará el orden y la legalidad.

En el tema del combate a la corrupción, a la fecha el 61 % consideró que las acciones aun son insuficientes.

Sobre las consultas ciudadanas, en general se percibe interés en que se consulten ciertos temas como juzgar o no a personajes públicos presuntamente corruptos, lo cual implica la no aceptación de la amnistía propuesta por el gobierno, además de que un 63 % está de acuerdo en que se les pregunte si debe continuar o no el Ejecutivo al frente del gobierno en dos años y medio; respecto al tema de una nueva Constitución el 46 % apoya la idea en contra del 40 % que se manifestó en desacuerdo y ante la posibilidad de una eventual reelección de López Obrador, el 58 % se manifestó en contra.

En tópicos sobre combate a la pobreza, mejoramiento de salarios, baja del desempleo, crecimiento, menor inflación, mejor educación, atención a la salud, combate a la inseguridad y a la corrupción, la sociedad se percibe desilusionada y con bajas expectativas respecto al éxito que el Presidente pueda tener.

Pese a la euforia de los tiempos en el ámbito de la política, los mexicanos se inclinan a la continuidad de los órganos autónomos como tal; al respecto el 60% respalda al Banco de México, el 71 % opina que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe permanecer así y el 59% manifiesta iguales circunstancias apara el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), por mencionar solo algunos.

En cuanto a los partidos históricamente fuertes, la desaprobación es evidente: Acción Nacional tiene un 59% de opiniones negativas; el PRD es desaprobado por un 53 % , en tanto que el PRI alcanza el 73 % de desaprobación; no obstante, los ciudadanos no aprobarían obstaculizar a la oposición.

Y luego de la “mala fama” que había tenido el INE antes del último proceso electoral, tras los resultados del pasado 1 de julio la opinión pública cambió: hoy se percibe satisfacción respecto a la democracia y el INE alcanza su mejor nivel en dos años.

Sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco, se aprecia la opinión respecto a las repercusiones económicas, en el tipo de cambio, el aumento de las tasas de interés y el cuantioso costo que para la sociedad implica respecto al aumento en precios y excesivas tasas en el servicio de deuda; adicionalmente, ha caído la confianza de los inversionistas y existe el riesgo de que, ante otra mala decisión, los empresarios –mexicanos y extranjeros- retiren sus inversiones del país y esto provoque una devaluación.

Así las cosas para Andrés Manuel López Obrador y para este México nuestro durante los primeros 15 días de gobierno… Sigamos con este “estilo personal de gobernar”…

