Transición energética y la COP25

Alejandra Zenzes





Del 2 al 13 de diciembre del presente año se realizó en Madrid la Conferencia de las Partes25 (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, las delegaciones de los distintos países participantes dedicaron muchas horas a revisar diferentes experiencias, aprendizajes y fracasos de la implementación de proyectos de energías alternativas o de energías renovables.

Sin embargo, a diferencia de lo que está pasando en el mundo, con la llegada de la nueva administración en nuestro país se ha estado mandado la señal de que nuevamente se apuesta a la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles. Estoy convencida de que es un posicionamiento ideológico el que sea el Estado el que nuevamente tenga el monopolio de la generación y distribución de la energía eléctrica. Si lo hiciera eficientemente no nos pelearíamos con el modelo, pero no es así. Y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le da el portazo a las energías renovables, cancelando las subastas, las líneas de transmisión y finalizando con los certificados de energías limpias (CELs).

Las declaraciones hechas por la CFE y la Secretaría de Energía en el sentido de que no quieren que sean los privados quienes suministren electricidad, han llevado a que varios consorcios se amparen contra las nuevas decisiones de política energética. Quienes le apostaron a las energías renovables hicieron su programación de negocio para el mediano y largo plazo y con base en ello ofertaban la venta de electricidad, sabiendo que habría penalidades si no se cumplía con el contrato; además, contemplaban los beneficios que ofrecían los cels.

Cuando se cancelan las subastas, lo primero que se dice es que no están caminando los proyectos; esto no es cierto. La gran mayoría de los proyectos si están desarrollándose en tiempo y forma, y si no estuviesen haciéndolo se les aplicarían las penalidades correspondientes conforme al contrato legal firmado. Si bien es cierto que en algunos proyectos de energías renovables hay conflictividad social, como es el caso de algunos que se han implementado en la península de Yucatán, son los menos los que presentan dicha conflictividad y sí, efectivamente, es un tema que se debe de atender y resolver.

Antes de la COP de cambio climático, la CFE inició una campaña de comunicación en la que se afirmaba que a la CFE le resulta más caro producir electricidad con energía eólica que con gas, y para justificar dicha afirmación ofrece el ejemplo de una planta eólica de CFE que tiene una antigüedad de aproximadamente 15 años, en donde en el costo a la CFE estaba incorporado el costo proporcional de la inversión; pareciera, entonces, que ese contrato sí es más caro, pero lo compara con una planta de gas que tiene 3 meses y que efectivamente es la más eficiente de las plantas de gas, y aun así, la planta de gas cuesta el doble que los nuevos proyectos eólicos o solares.

Otro argumento que ha empleado la CFE en contra de las energías renovables, que tampoco es verídico, es que los proyectos con energías alternativas necesitan que se les construya, uno a uno, un respaldo de plantas fósiles para que cuando no haya sol o viento, se pueda cubrir dicha producción; esto no es cierto. Es parte de la campaña para descreditar con mentiras la transición energética que está teniendo eco a nivel mundial.

Un caso en el que México debería reflejarse es la India, donde tienen la meta al 2022 de producir 160GW con energías renovables, lo que constituye más del doble de todo el sistema eléctrico mexicano, y en la COP25 anunciaron que van a duplicar dicha meta para antes de medio siglo. Si el argumento de CFE, de tener respaldos fósiles para los proyectos renovables, fuera válido, seguro que la India no le estaría apostando a la transición en esa magnitud. Los páneles fotovoltaicos hace 15 años eran más caros que el gas y hoy cuestan una tercera parte del mismo, y en los proyectos renovables, el uso de las baterías para optimización de la red va a tener la misma historia.

La COP25 tuvo sus ratos de emoción cuando diversos países anunciaban un aumento en los compromisos nacionales: Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDCs por sus siglas en ingles) cuyo periodo de cumplimiento es del 2020 al 2030. Sin embargo, la ciencia nos dice que aun cuando todos los países cumplieran para el 2030 lo que prometieron, tendrían aún un enorme faltante de esfuerzo; de allí el llamado a que todos los países a más tardar para la COP26 en Glasgow a finales del próximo año, entreguen metas revisadas mucho más ambiciosas.

Pareciera que nosotros, en México, estamos adoptando políticas equivocadas; el modelo que la CFE está proponiendo de autonomía eléctrica va a costar el doble o el triple. Si el planteamiento del Estado fuera el mejor en términos de costo-eficiencia, pues con la pena se le dice a los privados que no, pero los casos de éxito evidencian que no es así. Hoy enfrentamos un problema de optimización en un escenario de incertidumbre, en el momento de cambio de los precios relativos y de la innovación tecnológica. La espectativa es que con el marco legal vigente se abren oportunidades para que se les permita a municipios y estados participar en el mercado mayorista, a pesar de que la CFE se queda con el monopolio de la transmisión y la distribución. Lo que deberían proponer es un esquema de subastas y calcular cuál sería su contribución y que, de manera transparente, los privados completaran esa red. Pero en lugar de hablar en términos de transparencia, la CFE ha argumentado que los privados no pagan lo que deberían de pagar.

La CFE debería contemplar cómo incorporar el tema de las energías renovables; por el contrario, se ha dedicado a satanizar a los privados por querer participar y mas tratándose de empresas extranjeras.

Sin embargo, el que ha leído bien el tema de las energías renovables, los beneficios en términos de cambio climático y de impulsar un nuevo esquema de generación es el gobierno de Jalisco, que hace 3 días anunció que rechaza la construcción de la termoeléctrica La Charrería en Juanacatlán, a lo que diversos grupos ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil se sumaron y apoyaron la iniciativa estatal argumentando que se debe de poner un alto a las plantas de electricidad contaminantes.

¿Sera que en la COP26 nos van a dar sorpresas los gobiernos estatales en lugar del gobierno federal? Lo sabremos en los siguientes 12 meses.