La expresión transporte de superficie se refiere a los servicios colectivos de transporte público de las ciudades que sólo ocupan la superficie de rodamiento y no requieren una obra especial, viaducto o túnel, para su operación. Autobús, microbús, trolebús y vagoneta son, por excelencia, los transportes de superficie.

Salvo escasas excepciones internacionales, el transporte de superficie concentrará la mayoría de los viajes en transporte público. En el caso de la Ciudad de México, estamos hablando de casi 69% de los viajes en transporte público y 77% en los viajes metropolitanos.

Por años, el microbús ha dominado el servicio de transporte concesionado, aunque desde la instrumentación del Corredor Reforma Bicentenario, en el sexenio de Marcelo Ebrard, se ha venido modificando la operación por corredores, en vez de sustituciones individuales de los vehículos, lo que dio lugar a una red de rutas operadas con autobuses morados o “Barneybuses”.

Los corredores de transporte público sí son un mejor servicio que los microbuses y vagonetas, pero a menudo la mejora es marginal: dan mayor certeza en el servicio, pero no dejan de ser vehículos incómodos, saturados, con malas frecuencias de paso y malos hábitos de conducción. Se gana un poco en certeza, en seguridad, en operación, pero seguimos muy lejos del modelo óptimo y necesario. La tarifa es parte del impedimento pero no el único.

Conozco a algunas personas que han estado trabajando en la conformación de los corredores de transporte público desde la Secretaría de Movilidad. Sé que muchas lo hacen envueltas en una gran mística, poniendo su mejor esfuerzo y demostrando sus capacidades profesionales. De hecho lo presumen en redes sociales que sigo y en las que me abstengo de emitir comentarios negativos: mi lectura es que lo avanzado en materia de transporte público ha representado grandes esfuerzos entre quienes llevan el tema de transporte concesionado en la Semovi, pero bajo malas políticas instrumentadas por la institución.

Soy usuario regular de dos rutas, la que circula sobre Churubusco y la de División del Norte. En ellas he visto: conducción agresiva, insultos hacia otros conductores, circulación con puerta abierta, ascenso por la puerta trasera y descenso por la delantera, mala señalización, carteles escritos a mano, garage y cierre de circuito en espacios inadecuados, falta de integración al metro, el chofer escucha música, no respetan las paradas, etc.

La selección de los autobuses me parece también inadecuada: motor delantero con caja de cambios estándar, puerta de descenso atrás y no enmedio (aunque los choferes la rechazan porque dicen que si se les cae un pasajero se muere), plataforma alta y no entrada baja, tecnología inferior a Euro V, entre otros factores.

¿Qué nos está faltando para contar con un buen transporte público de superficie? Insisto, no es falta de voluntad en la Secretaría de Movilidad, sino de políticas y de los recursos suficientes. A mi juicio, la diferencia entre el nivel de servicio de los corredores y un nivel óptimo viable tendría que estimularse con fondos públicos: subsidiar la diferencia entre un mejor autobús y un sitio de encierro adecuado, así como premiar a las rutas que se apeguen a un buen modelo de gestión, evaluado por un tercero. Mientras eso no ocurra, seguiremos insatisfechos con el transporte de superficie y el esfuerzo del equipo de Semovi será superior a los beneficios.