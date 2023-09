Tres saldos rescatables al 5º año de Gobierno

Al evaluar un gobierno en una democracia, en el primer año e incluso en el segundo puede ser válido valorar con mayor ponderación las intenciones. En la recta final, hay que ir a los resultados ante la hora decisiva de la rendición de cuentas. Ese momento llegó en México.

En áreas clave los resultados están muy lejos de las promesas. En otras, las políticas y las actitudes han sido contraproducentes o creado problemas que no existían o no eran tan relevantes. En pocos rubros puede decirse que el balance es favorable, y en éstos, si vamos al contexto y al fondo, no queda claro qué tan sólidos o sostenibles son.

Me concentro en tres áreas con saldos relativamente favorables, para dejar los tres que en mi perspectiva han sido más desfavorables para un próximo comentario.

Contra lo que muchos temían, la economía mexicana ha tenido resiliencia en unos años de enormes convulsiones e incertidumbre en el mundo, sobre todo por la pandemia y la disrupción que dejó en los mercados, la cual sigue marcando el panorama global. Más aún porque esa flexibilidad también ha compensado diversas políticas a nivel interno que inhibieron la inversión y el crecimiento desde antes del Covid-19.

Este gobierno comenzó con la promesa de un crecimiento promedio anual de 4% y hasta ahora está en 0.18%; con los estimados para éste y el próximo año podría elevarse a 0.87 por ciento. Difícilmente no será el peor resultado desde la administración 1983-1988. Con todo, tras una caída de 0.3% en 2019, provocada internamente, y un desplome de 8.7% en 2020, México rebotó en 5.8% en 2021, creció 3.9% en 2022 y hoy vuelve a tener oportunidades para crecer con vigor, más allá de las tasas inerciales, gracias al proceso de relocalización industrial, en el que presenta ventajas muy importantes. Reto y oportunidad clave para la próxima administración.

Ante los vientos en contra externos e internos, nuestra economía hoy presenta una perspectiva de crecimiento favorable, 3% este año. En gran medida, esto se ha dado a pesar, no gracias al Gobierno, aunque no podemos menoscabar decisiones y políticas sin las cuales las cosas serían muy distintas.

Este Gobierno, en mancuerna con el anterior, cerró la negociación del TMEC en buenos términos, ante uno de los gobiernos estadounidenses más hostiles que ha habido contra nuestro país, el de Donald Trump. Así, la integración productiva de la región Norteamérica sigue siendo uno de los pilares de nuestra economía y un factor de enorme potencial.

Pudo no ser así: la decisión de comprometerse con esa relación está dando buenos resultados, aunque preocupa la insistencia en poner en riesgo este sostén fundamental de nuestra economía con políticas de corte ideológico contraproducentes, básicamente en materia de electricidad, y ahora con la disputa sobre la importación de maíz estadounidense.

Otro punto favorable en la línea de la resiliencia económica es que, en ese mismo contexto de desequilibrio internacional y politización de la economía que afectó el clima de inversión en México (cancelación del aeropuerto de Texcoco y regresión en materia energética), las finanzas públicas se han mantenido en relativa estabilidad. Al menos en el cuidado de las variables fundamentales ha habido disciplina y elemental prudencia en el gasto total, la llamada “austeridad”.

Nunca sabremos cuántas empresas y empleos que se perdieron en la pandemia pudieron haberse salvado con una política contracíclica y apoyos como hubo en la mayor parte del mundo. Sin embargo, en parte gracias a que no hubo endeudamiento adicional para ello, México hoy tiene un déficit público y una deuda que, aunque han crecido, son relativamente manejables, a diferencia de la de otros países emergentes.

El problema es que, en gran parte, esto se ha hecho a costa del agotamiento de reservas y fideicomisos para emergencias que se han usado para gasto corriente, así como recortes en áreas como salud y educación. Además, se han financiado obras de muy dudosa rentabilidad y utilidad, con cada vez más sobrecostos, así como para sostener una situación insostenible de quiebra de Pemex, sin la reestructuración que urge.

Lo más importante en función de las prioridades del propio Gobierno: los resultados de medición multidimensional de la pobreza 2022 del Coneval muestran una mejoría general significativa desde 2018, es decir, ya tomando en cuenta la pandemia. En porcentaje de la población, se redujo de 41.9 a 36.3 por ciento; en números absolutos, baja de 51.9 a 46.8 millones de personas.

Probablemente el factor más potente ha sido el alza del salario mínimo real en este sexenio, acordada con el empresariado, junto con el apoyo de programas sociales y el crecimiento en las remesas de Estados Unidos. El problema es la sostenibilidad en términos de financiación e incidencia de largo plazo, pues el elemento salarial sólo aplica en el empleo formal y las ayudas sociales adolecen de fallas de diseño y ejecución, y sobre todo, de riesgos de sostenibilidad.

Por ahí comienzan los límites, con malos resultados en cuanto a la pobreza extrema, que subió ligeramente, de 7% de la población en 2018 a 7.1% en 2022, pero en número de personas, a 9.1 millones, 400 mil más. Más aún, destaca el retroceso en el acceso a los servicios de salud, señalado por Coneval: el porcentaje de la población con esa carencia pasó de 16.2% a 39.1%, de 20.1 millones a 50.4 millones, uno de los peores legados de este sexenio.