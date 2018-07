Trump, Putin y el TLCAN

La reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin y su par norteamericano Donald Trump, en el marco de la Cumbre de Helsinki, ha ocasionado una semana altamente inquietante en los asuntos exteriores de EE.UU y le ha traído críticas a Trump dentro y fuera de su territorio.

A nivel internacional la prensa calificó a Trump como “el perito de Putin” como fue el caso del periódico sensacionalista inglés The Mirror. En su país las cosas no fueron mejor, sólo basta mencionar que "The New York Times del martes cabeceó: 'Trump, con Putin, ataca la inteligencia de 2016'", mientras que The Wall Street Journal, propiedad de Rupert Murdoch, declaró que la conferencia de prensa fue una “vergüenza personal y nacional”. En México también mereció un espacio y el periódico El Universal, tituló la nota de esta manera: “Trump cree más en Putin que en la CIA” y explicó que por esto el mandatario estadounidense enfrenta críticas aún entre los legisladores conservadores que lo apoyan. Tras estas reacciones adversas el presidente de EU ha tenido que dar muchas explicaciones, tantas, que no para de contradecirse una y otra vez a sí mismo.

Ante Putin el presidente Donald Trump declaró que no veía motivos para que Rusia hubiera ejercido injerencia en las elecciones de 2016, poniendo en duda la convicción de los órganos estadounidenses de inteligencia. Días después Trump continuó hablando, e insistió en que nunca hubo un presidente "tan duro" como él con Rusia, y que el presidente ruso Vladimir Putin no estaba "feliz" por eso.

El polémico político salió ante las cámaras y aseguró: En el diálogo con el presidente de Rusia "he sido muy firme en el hecho de que no podemos tener injerencia, no podemos tener nada de eso". Luego de aceptar que sí existió una "interferencia" rusa en los comicios estadounidenses, Trump aseguró que "responsabilizaría" a Putin por eso, debido a que era él quien estaba entonces a cargo del gobierno.

Lo cierto es que hay crisis en Estados Unidos y el Presidente pareciera que está tratando de hacer un “control de daños”, y en medio de esto,el secretario de Economía mexicano Ildefonso Guajardo se alista para continuar con las negociaciones del TLCAN. Sin embargo, Donald Trump, insiste en tener un acuerdo bilateral con México y por separado con Canadá.

En resumen, las relaciones entre EE.UU. y Rusia son inciertas, el mundo político de EE.UU. está agitado y las negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá para modernizar el (TLCAN) están en duda. “atentos”.









WWW.hectormunoz.com.mx

@jhectormunoz