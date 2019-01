Trump y el Brexit; las consecuencias

Las ocurrencias también inmovilizan, en los últimos días hemos visto sin sorpresa pero con atención dos hechos aislados de gran trascendencia y que tienen mucho en común, el cierre del gobierno de los Estados Unidos por la falta de acuerdo en el presupuesto por no incluir recursos para la construcción del muro y el rechazo del acuerdo para el Brexit del Parlamento inglés, de común tienen estos hechos que fueron ocurrencias que se volvieron virales y que no aguantan el mínimo análisis racional.

Es lo que algunos autores llaman “política folk”, ésta es una propuesta que pareciera sensata en un principio pero de imposible realización o de altos costos en su implementación además de ser propuestas xenófobas y supremacistas.

Estos dos procesos han llevado a una trampa de difícil solución, Trump ya no puede salirse de su discurso del “muro o nada”, tampoco los demócratas podrán ceder ya a estas alturas y el gobierno tiene que recuperar o recobrar sus funciones en algún momento. El escenario no es mejor en Gran Bretaña, se rechazó de manera rotunda el acuerdo de la Primera Ministra Theresa May con la Unión Europea por 432 votos contra 202, donde incluso sus propios partidarios votaron uno de cada 3 en contra. Esto lleva a una crisis constitucional en la que quienes votaron a favor del Brexit ahora rechazan su materialización.

Ambos gobiernos, el de Theresa May y el de Trump pasaron de la ocurrencia a la necedad y de ahí a una posición de que su cálculo político les hará muy difícil ceder, entre más tarden más alto será el costo que pagarán. Estas crisis no se generaron solas, representan el agotamiento de la sociedad a una clase política y élite económica voraces y excluyentes, sin embargo, tanto el Brexit como el muro fueron válvulas de escape y no un proyecto viable.

Las soluciones se ven difíciles, sin duda Trump recurrirá a la distracción y estridencia (como por ejemplo reconocer a Guaidó como Presidente de Venezuela) y May tendrá que sacar una jugada que salve su gobierno.

@Luis__Humberto