Tula: La causa que nos une

El municipio de Tula está pasando por uno de los momentos más difíciles en su historia a causa de las inundaciones ocurridas a principios de este mes y derivadas del desbordamiento del río Tula. Si bien, no es el único municipio afectado, sí es el más dañado.

El pasado jueves recibimos en Cámara de Diputados al presidente municipal de Tula de Allende, Manuel Hernández Badillo, acompañado de integrantes del cabildo y diputados de diversos partidos políticos de Hidalgo en el que establecimos el compromiso de trabajar conjuntamente, la situación que está viviendo la gente es alarmante, debemos estar unidos, sin importarnos los colores partidistas o las ideologías, nuestra prioridad es conseguir recursos específicos para la reconstrucción en el municipio.

Asimismo tuve un encuentro con el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en este contexto, y dada la grave crisis, aproveché para recordarle la situación que está viviendo la gente de Tula para que pueda ser considerada en el presupuesto de egresos de la federación, a fin de atender las necesidades más apremiantes de la población y volver lo más pronto posible a la normalidad.

Hoy más que nunca Tula necesita de un mayor presupuesto para salir adelante, necesitamos reparar la infraestructura dañada y ayudar a las familias que han perdido todo. Es necesario asignar cuando menos 9 mil millones de pesos, para la atención de esta contingencia.

La próxima semana haré una propuesta legislativa para crear una comisión especial que pueda atender el asunto desde el Congreso de la Unión.

Son momentos críticos, hay personas que perdieron su patrimonio, empleos, sin embargo lo pueden recuperar, pero la vida de sus seres queridos, eso jamás volverá. No es tiempo para politizar, es tiempo de poner manos a la obra para que la gente de Tula salga adelante, dejémonos de protagonismos, el único fin de la política es que todas y todos vivamos en un estado de bienestar, no hay colores, no hay ideologías, hay muchas ganas de unirnos por esta causa.

Diputada Federal por el PRI

caroviggiano@hotmail.com

Twitter @caroviggiano