Un Acuerdo Nacional de Paz

“La realidad nos debe hacer cambiar el paradigma: si queremos paz, debemos prepararnos para la paz.” Paola Zavala, directora de OCUPA – Organización Comunitaria por la Paz.

En promedio, cada día 26 jóvenes son asesinados. En este sexenio, ya van más de 50 mil, sin contar la ola espantosa de personas desaparecidas. Un número que ya superó el del sexenio de Calderón y que lo más probable superará desgraciadamente el de Peña Nieto. Ya es un “juvenicidio” mexicano.

El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, el más emblemático, el que más apoyo de la fuerza del Estado y del mundo ha suscitado sigue sin justicia, sin verdad, sin reparación, sin no repetición. La obstrucción actual a la investigación solapada por el propio Estado culpable está orquestada por el Ejército, defendido por el Presidente de la República: principal impulsor de una militarización del Estado sin precedente condenada por los organismos internacionales de derechos humanos.

¿Qué serán de las más de 110 mil personas desaparecidas y de sus familias? “Números”: es en lo que hemos convertido en México la violencia extrema que hemos integrado a nuestra cotidianidad como una normalidad, olvidando a las víctimas, sus historias, sus familias y lo que esa misma violencia rompe en las comunidades. Las acciones de indignación colectiva se han ido desmoronando y desarticulando, favoreciendo la permanencia del círculo vicioso de la violencia y la omisión de nuestras autoridades o de quienes nos representan en la toma de decisión.

Esta violencia se ha convertido en un (des)control territorial, político, económico y social en demasiadas zonas del país, a sabiendas de las autoridades locales, estatales y federales, que en muchos casos se aprovechan. En cada temporada electoral se lucha por la disputa del poder a mano armada. Los códigos antiguos de las mafias y carteles estructurados han ido desdibujándose para dejar lugar a la brutalidad y el terror, incluso con viralización en redes sociales. Violencias, violencias y más violencias se consumen en las primeras planas y en los noticiarios cotidianos saltando de un estado a otro.

Desaparición forzada, tortura, homicidios, feminicidios, crímenes de odio, secuestros, extorsiones son el pan de cada día. No sólo por crimen organizado. Hoy en México ningún estado escapa a situaciones de crimen institucionalizado. No hay derecho a la verdad ni a la justicia sorda y entramada en la paradoja de la impunidad y la fabricación de casos de miles de personas inocentes que no tienen sustento económico para demostrar lo correcto o siendo víctimas del uso político de la “mano justa” de quienes están temporalmente en la silla del poder.

Urge en México terminar con la guerra contra las drogas impuesta por Estados Unidos y sus cómplices mexicanos. Urge cumplir con la regulación por la paz. Urge un Acuerdo Nacional de Paz basado en la esperanza que un mejor país es posible. La esperanza de la lucha de las familias de víctimas, de las organizaciones y colectivas de la sociedad civil, de la desobediencia al Estado violento, la esperanza de otra indignación y resistencia activa colectiva pronta, la esperanza de todas las personas que sí creemos en la vía de la paz basada en la conversación colectiva incluyente y diversa.