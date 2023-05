¿Un alto nivel de ingreso garantiza la prosperidad de un estado? 

Por Carlos Castro Correa





Esta semana presentamos los resultados del Índice de Prosperidad de México . Esta medición utiliza datos oficiales para calcular una serie de indicadores y componentes relacionados con el ingreso, afectaciones a grupos vulnerables, medio ambiente, salud, felicidad y seguridad para determinar el nivel de prosperidad de los 32 estados de la República Mexicana.

Para ilustrar la utilidad de nuestra medición podemos concentrarnos en el PIB per cápita, uno de los componentes del Índice. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del INEGI al año 2020, Campeche, Ciudad de México, Nuevo León, Tabasco y Sonora encabezaron la lista con los niveles más altos. De hecho, en ese mismo año, el PIB per cápita de Campeche resultó casi $160,000 más alto que el de la Ciudad de México y 3.7 veces más grande que el PIB per cápita nacional. El alto nivel de ingreso de Campeche se explica por la producción petrolera que además, representa 83.9% del ingreso estatal.

Si se considera al nivel ingreso como el parámetro más representativo sobre la calidad de vida y prosperidad de una región, se puede suponer que Campeche debería ocupar el lugar más alto, sin embargo, conforme a la visión multidimensional del Índice de Prosperidad de México este estado resultó como Medianamente No-Próspero. Esto se explica a través del análisis de los indicadores y componentes del Índice.

Además de contar con el mejor nivel de ingreso en el país, Campeche también tiene un buen desempeño en los componentes del indicador de Seguridad. Por ejemplo, es uno de los estados con las tasas de homicidios dolosos y culposos en incidentes de tránsito más bajas.

Por el contrario, la situación del estado en el indicador de salud es completamente distinta: ocupa la peor posición respecto a porcentaje de personas mayores de 20 años con diagnósticos previo de diabetes y lo mismo ocurre respecto al diagnóstico de hipertensión. También ocupa uno de los peores lugares en cuanto a la proporción de personas mayores de 20 años con obesidad y tiene un lugar bajo en cuanto a cercanía a hospitales.

Considerando el indicador de Felicidad, Campeche tiene el lugar más bajo en cuanto a cercanía a centros de educación y el penúltimo sitio en lo relativo al malestar social. Además es uno de los estados con mayor desigualdad económica, lo que permitiría suponer que los beneficios por la actividad petrolera no tiene un impacto general en toda la población.

De tal forma, este ejemplo muestra que la observación multidimensional sobre la prosperidad de un estado, que incluye otros factores que también afectan la calidad de vida de las personas, apunta a que un alto nivel de ingreso no garantiza necesariamente la prosperidad. Como corolario, evaluar la prosperidad multidimensionalmente ayuda a determinar, con evidencia, retos y oportunidades en materia de política pública en las entidades federativas.





Carlos Castro Correa





Soy consultor y encabezo hasel_ empresa de análisis de datos y aprendizaje de máquina. También soy profesor de análisis de datos e inteligencia artificial en el ITAM. Estudié Matemáticas Aplicadas y Maestro en Ciencia de Datos, ambos en el ITAM. Asociado COMEXI