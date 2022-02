Un avance imparable

@daguilargallego Twitter





La velocidad con la que las máquinas y los dispositivos que ahora tenemos a nuestro alrededor avanzan es brutal. Fue apenas en 2005 que la plataforma de navegación gratuita, Google Maps, se lanzó al mercado, hoy dejamos en manos de una app el camino más corto a nuestro destino y pareciera que fue hace muchos más años cuando estábamos con la Guía Roji buscando donde andábamos en la calle.

Estos cambios acelerados ya no van a parar y cada vez más rápido vamos a ver avances e innovaciones en nuestra vida diaria; robots, Inteligencia Artificial y miles de dispositivos que hacen nuestra vida más sencilla pero que avanzan a ritmos que, a veces, nos cuesta trabajo alcanzar. En España, por ejemplo, hay una iniciativa para que los bancos puedan tener atención humana capaz de dar servicio a adultos mayores que no pueden entender el Internet y bajo el eslogan “Soy mayor pero no idiota”, pretenden hacer valer su voz para que también las personas que no son afines a la tecnología puedan tener el mismo trato que los que sí lo son.

Todas esas trabas tecnológicas vienen cuando hay profundos cambios pero, hoy en día, los cambios profundos son casi diario; es por eso que hay tecnologías que pretenden ayudarnos a estar a la altura de los cambios que nosotros mismos, como humanidad, estamos generando, y no quedarnos atrás de las máquinas, su inteligencia y su capacidad. Uno de los dispositivos que más nos conectan con el mundo y nuestro entorno es el Smartphone; pero actualmente solo vemos avances en smartphones sobre más capacidad, más ángulo de fotografía o resolución, una pantalla más veloz pero no hay hoy una disrupción que permita hacer que todos podamos conectarnos y aprovechar la tecnología sin ser expertos; a menos que pensemos en el visionario empresario Elon Musk y su prototipo de Smartphone Tesla Pi.

Según filtraciones, no confirmadas por ninguna fuente oficial, el nuevo Tesla Pi tendría capacidades soñadas por cualquiera y permitirían integrar la tecnología de las empresas de Elon Musk totalmente. Una de las soluciones, la más importante a mi parecer, es la capacidad que tendría este Smartphone para leernos la mente, así como se lee.

Este dispositivo se podría conectar de manera inmediata con el chip Neuralink, implantado en nuestra cabeza, y así poder pensar algo y nuestro Smartphone lo haría de manera inmediata con solo pensarlo. Una promesa de Neuralink es que este 2022 se tenga la aprobación de la FDA (Food and Drug Administration) en los Estados Unidos para hacer pruebas en humanos y poderlo implantar este mismo año; algo de ciencia ficción. No todo mundo estaría dispuesto a implantarse un chip pero, sin duda, esto abriría las puertas para integrar a todos a un ritmo vertiginoso de avance tecnológico donde las máquinas nos hacen cada vez más cosas y si no estamos al mismo ritmo, nos quedaríamos atrás.





*Daniel Aguilar es director de Comunicación Corporativa de LG Electronics