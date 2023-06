Un baluarte de la educación campechana (II) 

En 1756 el notario Alejandro Duque de Estrada certifica que los hermanos Juan Angel, Eusebio y Antonio Rodríguez de la Gala y Cicero donaron su hacienda San Miguel de Haltuchén y sitio Sihó, además de 6 mil pesos, como dote y fundo para que en la casa de los jesuitas se enseñara Doctrina Cristiana e instruyera al pueblo (sobre todo a los hijos de los jornaleros). En 1796, el vecino Joaquín Romero otorgó 400 pesos al Ayuntamiento de Campeche para que se diera clases en la iglesia de san José. En 1797, Vicente de la Fuente y Valle otorgó una capellanía de 4 mil pesos para sostén de la iglesia y apoyo a la educación cristiana. Sin embargo, ningún esfuerzo particular será comparable al realizado por el presbítero Miguel Antonio Estrada cuya masa hereditaria -superior a los 44 mil pesos- destinó al fomento educativo.

Fechado el testamento el 5 de enero de 1817, su cláusula 23 manifestaba el deseo de fundar un convento de la Sagrada Orden de Predicadores con la obligación de enseñar latín, filosofía, teología escolástica y moral. De no ser factible, se erigiría un seminario clerical con las misma cátedras bajo la advocación del arcángel san Miguel, recayendo su patronato en el obispo diocesano o, en caso de vacancia, en el deán y cabildo eclesiástico, debiendo ser sus estatutos conformes a los del seminario conciliar fundado por Felipe Beltrán en Salamanca.

A su muerte, su hermano y albacea José Miguel de Estrada iniciará las gestiones. Acudió así con los diputados campechanos Pedro Manuel de Regil y Pablo Lanz para disponer del edificio del ex Colegio de san José, cedido a beneficio público desde 1788. El obispo Pedro Estévez y Ugarte elaboró sus estatutos que revisaron Pablo Moreno y Manuel Jiménez Solís, miembros de la Diputación Provincial yucateca. No obstante, se determinó que por decreto de las cortes hispanas estaban impedidos para otorgar autorizaciones relacionadas con vinculaciones testamentarias. La solicitud entonces fue llevada por el albacea y el ayuntamiento campechano ante el gobernador de la provincia, Melchor Álvarez, pero no bastó. El asunto debió someterlo el diputado yucateco Francisco Antonio Tarrazo al Supremo Congreso y, una vez turnado a la Comisión de Instrucción Pública, terminó en manos del emperador Agustín de Iturbide. Finalmente, el 8 de octubre de 1823 fue autorizada su creación con la salvedad de incorporar una cátedra de jurisprudencia.

El acta de erección del nuevo Seminario Clerical de San Miguel de Estrada quedó fechada el 17 de octubre y en ella se refrendó que, si bien su advocación principal sería la del arcángel, los teólogos serían encomendados a santo Tomás, los filósofos a santa Catalina y los gramáticos a san Luis Gonzaga, destacando entre sus textos de estudio: Instrucciones teológicas del arzobispo León de Francia; Prontuario de moral de Francisco Lárriga; Catecismos de san Pío V y Ripalda; Gramáticas de Lebrija e Iriarte; obras de Cicerón, Julio César, Ovidio, Virgilio, Terencio y Horacio. En jurisprudencia: Elementos de Perreau, Recitaciones de Heinecio, Instituciones del doctor Álvarez y de Cavalario, así como Elementos de Garnier y Catecismo de Say.

De 1823 a 1859, el Seminario Clerical tuvo cuatro rectores: José María Marentes, Gregorio Jiménez, Perfecto Regil y Nicanor Salazar, pero ya desde 1855 su situación financiera era crítica. Sus propios maestros se veían necesitados en solventar el funcionamiento institucional. Graves eran sus circunstancias al igual que las del Seminario de san Ildefonso, en aquel momento los dos principales colegios yucatecos, tanto que el obispo de Campeche solicita apoyo al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos pero éste no llega.

El 26 de octubre de 1859 el Seminario de san Miguel deja de existir. En su lugar y a propuesta de Pablo García y Tomás Aznar Barbachano, exalumnos y exprofesores del referido seminario, el presidente Benito Juárez establece el Instituto Campechano con sede en el antiguo Convento de san José. Sin embargo, la huella del seminario clerical no podrá ser borrada ni siquiera en los sucesivos cambios de denominación: Instituto Literario de Campeche, de san Miguel de Estrada o Campechano de san Miguel.

Sí, 36 años tuvo sólo de existencia el Seminario pero su influencia intelectual en el Mayab y en Campeche en particular fue determinante para la historia regional al haber sido este baluarte educativo un venero intelectual de hombres que dieron lustre con su pensamiento y obra a la escuela que les forjó y cuyo nombre quedaron perpetuados en los anales de la historia nacional como Tomás Aznar Barbachano, Andrés Ibarra, José M. Oliver, José María y Perfecto Regil y Estrada, Joaquín Baranda y Justo Sierra Méndez.

El notable campechano Alfonso Trueba Urbina bien lo dijo: “lo que hoy somos lo debemos a las generaciones que roturaron nuestra amada tierra” y así lo reconoció en 1873 el pueblo de Campeche al declarar beneméritos del estado a los hermanos Miguel Antonio y José Miguel de Estrada y Páez por haber sido fundadores del Seminario Clerical de san Miguel de Estrada.