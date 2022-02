Un breve adiós

El pasado miércoles, el prejidente Andrés López amenazó con suspender relaciones con España, lo que evidentemente provocó infinidad de reacciones aquí y allá como, entre otras, llamarlo un “farsante monumental… es un indigno conquistador, conforme a la tosca visión que tiene de la hispanidad … López Obrador gobierna un país que según su sectarismo no le pertenece, porque es nieto de españoles que llegaron a América, se aprovecharon de las oportunidades y ahí lo tienen, en todo lo alto, ocupando el sitio que les correspondería a los indios de sangre azteca. A López Obrador le falta el señorío habitual de los cántabros, la tierra de sus ancestros, pero -las cosas como son- en política parece una gota de agua de Miguel Ángel Revilla. Es un farsante además porque busca desviar la atención en un país sometido a los narcos y la corrupción, y donde los periodistas son asesinados ante la impasibilidad de un Gobierno pendiente de meterse con España… Así se expresa Julián Quirós en su artículo publicado en el Diario ABC el pasado jueves 10.

Solo un ejemplo de manifestaciones que sería difícil recopilar, pero, una evidente muestra de la indignante posición del mandatario mexicano respecto a la Madre Patria, con el objeto de desviar la atención a los trascendentes temas nacionales de los que no se da explicación coherente.





En la conferencia mañanera, López Obrador se refirió a su propuesta de reforma eléctrica e involucró a las empresas extranjeras que, en su opinión, han hecho “negocios jugosos al amparo del poder”; de ahí, se fue ¡hasta España!: “Ahora no es buena la relación… Y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como de tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban… Vale más darnos un tiempo, una pausa. A lo mejor ya cuando cambie el gobierno ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando no esté yo aquí, que no fuesen igual como eran antes”, afirmó el prejidente López.

Con la veda en diversos temas derivado del proceso de revocación de mandato, López Obrador se queda con poco material para su escenario de propaganda que ha implicado “la mañanera”; pocos son los temas que ahora puede tocar sin que se consideren violatorios: salud, educación y seguridad -inseguridad-, por ejemplo, pero nada del avance en los mega proyectos, como el AIFA, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, e incluso afirmó que con tal no romper la veda, inaugurará el aeropuerto en Santa Lucía en un evento de bajo perfil, pero espera que la autoridad electoral le aclare qué sí y qué no debe hablar: la autoridad electoral ya expresó: “Lo ideal sería que no se llevara a cabo este ejercicio de comunicación política (la conferencia mañanera); que se suspendiera mientras estamos en esta circunstancia, pero es una cuestión muy difícil de que se logre…”, advirtió Adriana Favela, consejera y presidenta de la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral.

“Una pausa en las relaciones que, insisto, no tiene ninguna traducción oficial, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con esto y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones…”, respondió José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, al manifestarse sorprendido por las declaraciones y pedirá aclarar qué significa “la propuesta”: “Estoy verificando esas declaraciones: en cualquier caso, habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones”, señaló el funcionario.

“También quiero expresar mi sorpresa porque se contradicen con las propias declaraciones del presidente López Obrador hace una semana y de su canciller Marcelo Ebrard, con el que tuve un encuentro en Honduras cordial, y con el que públicamente él ha saludado la relación con España” agregó Albares.

Ahora, con temas cruciales como el mal manejo de la pandemia, la incapacidad para contener la violencia en el país, la ausencia de crecimiento económico, la inflación al alza, y el escándalo de “la casa gris”, apareció la relación con España como nuevo blanco para distraer reflectores; sin embargo, una relación de esa dimensión -2° socio económico después de Estados Unidos-, no se puede poner “en pausa” por una ocurrencia, aun estando justificada, que no lo está: se trata de relaciones, inversiones, exportaciones e importaciones de muchos millones en moneda, además de las fuentes de trabajo y las repercusiones para la sociedad; más allá de conquistas, robos o saqueos, una pausa implica un disparate.

