El movimiento un día sin nosotras y la marcha del día 8, independientemente de su resultado ya ganó, al logar visivilizar un tema tan doloroso como la violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones.





Este movimiento busca reflexionar sobre lo que sería de México sin las mujeres, porque no solo somos la mitad de la población, sino parte fundamental de la fuerza laboral, la economía y el desarrollo de nuestra nación.





El paro y la marcha son el grito de las mujeres clamando por la igualdad, por la libertad y por el acceso pleno a todos nuestros derechos, ya que lamentablemente vivimos en un país donde ser niña o ser mujer es un riesgo. Contrario a lo que piensa el partido oficial, no es un intento golpista en contra suya, es una fuerza incontenible que aspira a una sociedad más igualitaria.





Las mujeres no queremos dádivas ni concesiones o programas de gobierno que crean dependencia y asistencialismo; lo que queremos es el acceso pleno a nuestros derechos, que promuevan mayor autonomia y libertad. No puede haber empoderamiento mientras las mujeres no puedan alimentarse por sí mismas como principio básico.





No queremos discursos patriarcales ni religiosos, queremos un Estado laico donde los derechos humanos son mucho más que un decalogo, por ello, todos debemos celebrar que las mujeres jovenes de México se estén involucrando como activistas del feminismo del siglo XXI.





Las mujeres queremos construir mejores relaciones con nuestros hijos e hijas, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con la autoridad y, por supuesto, entre nosotras, relaciones de mayor sororidad.





