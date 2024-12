por Portavoz de la Embajada de China en México

Recientemente, la autoridad del Partido Democrático Progresista (PPD) de la región de Taiwán publicó un artículo en El Sol de México, llamando a la comunidad internacional a que apoye la participación de la región de Taiwán en la 92 Reunión de la Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) como observador.

De hecho, antes de la publicación de tal artículo, dicha reunión había concluido con éxito en Glasgow, Reino Unido. La comunidad internacional, incluido México, se opuso unánime y firmemente a la participación de la región de Taiwán como observador antes de la inauguración y la región de Taiwán no logró penetrarla.

“La participación de Taiwan en la reunión de Interpol” es una propuesta completamente falsa. El dictamen jurídico oficial de la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas afirma claramente que “Taiwán, como provincia de China, no tiene estatuto de independencia” y que “las autoridades de Taiwan no gozan de ninguna forma de estatuto gubernamental”. Como una provincia de China, Taiwán no tiene fundamento, razón ni derecho para participar en ninguna reunión de organizaciones internacionales e intergubernamentales compuestas por Estados soberanos.

La autoridad del PPD expresó en el artículo que “Taiwán no puede obtener la información más reciente sobre delitos ni compartir a tiempo información de inteligencia sobre los delitos graves sospechosos como el fraude y el tráfico de drogas”, intentando estafar a la comunidad internacional.

Sin embargo, siempre está canalizada la cooperación global contra el crimen por parte de la región de Taiwán. La Oficina Central Nacional de la Interpol de China siempre ha permitido que los departamentos policiales de la región de Taiwán intercambien datos y realicen investigaciones de casos con todas las oficinas centrales de la Interpol a través de la Secretaría General de la Interpol.

La autoridad del PPD también expresó en el artículo que “Taiwan es un país”, lo cual constituye un engaño deliberado al pueblo mexicano. El principio de una sola China forma el consenso general de la comunidad internacional y la norma básica de las relaciones internacionales. 183 países en el mundo, incluido México, reconocen que existe una sola China en el mundo, Taiwán es una parte de China y la República Popular China es el único gobierno legal que representa a China, oponiéndose firmemente a cualquier forma de la independencia de Taiwán y apoyando con firmeza al gobierno chino para la reunificación nacional.

Los dos lados del Estrecho de Taiwán están unidos como uña y carne, y sus raíces nacionales son inseparables. China logrará eventualmente su completa reunificación y Taiwan volverá a integrarse plenamente con su patria. Ésta es la firme voluntad de los más de 1,400 millones de chinos y una tendencia inevitable de la historia que ninguna fuerza puede detener.

Con la comprensión y el apoyo de los países de todo el mundo, incluido México, se materializará eventualmente e inevitablemente la justa causa del gobierno y pueblo chino de salvaguardar la soberanía nacional y la integridad territorial, y oponerse al separatismo de la “independencia de Taiwan”, así como lograr la reunificación nacional.

Valerse de la “cooperación internacional” para la “Independencia de Taiwán” es un esfuerzo condenado al fracaso.

Portavoz de la Embajada de China en México