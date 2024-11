En La Tempestad de Shakespeare hay una escena en la que Miranda ve a dos náufragos y después de haber vivido aislada toda su vida exclama: What a brave and new world.

Un extraño y nuevo mundo, que sin duda estamos viviendo. Y en este caso no lo decimos por los cambios tecnológicos; mientras la ciencia avanza en nanotecnología e inteligencia artificial, pareciera que la condición humana no avanza, sino que retrocede. Estamos viviendo una era de irracionalidad política.

Y hay tres perlas de esta irracionalidad que se ejemplifican de manera muy clara con el gabinete de Donald Trump. La próxima Secretaria de Educación de los Estados Unidos será Linda McMahon, que tiene como experiencia ser fundadora de la empresa de lucha libre más grande de Norteamérica, en la que Trump incluso aparecía en este espectáculo.

Otra de sus elecciones fue designar a Robert F. Kennedy Jr. como Secretario de Salud, un antivacunas que incluso dijo en una entrevista en 2023 con Fox News que el autismo venía de las vacunas.

Y otro ejemplo de irracionalidad es la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que será coliderado por Elon Musk y el empresario Vivek Ramaswamy; una oficina de eficiencia con dos jefes, el chiste se cuenta solo. También están el próximo Secretario de la Defensa, que es un comentarista en Fox; o el próximo Fiscal General, acusado de varios escándalos sexuales.

Por otro lado, y de manera más seria, Putin cambia su visión del uso de armas nucleares, con lo que Occidente ha aprendido algo del Presidente ruso, y es que es tan serio como un cáncer.

México, por su parte, no está aislado de esta irracionalidad, en el momento más crítico de la historia del PAN, eligen en un acto suicida a quien ha sido señalado como uno de los líderes del cartel inmobiliario, y más allá de las suposiciones, muchos de los cercanos a él ya están en la cárcel. El PAN se entregó a lo peorcito que había.

Lewis Mumford escribió “La tecnología no tiene ningún sentido en sí misma; es el humano quien define si se utiliza como mecanismo de explotación o como herramienta de crecimiento”.

Hoy parecería que esta tecnología está generando irracionalidad, por eso es fundamental retomar el sentido del humanismo, y hay que reconocer que somos afortunados de tener en la Presidenta Claudia Sheinbaum a una científica y con decisiones políticas racionales, algo que escasea a nivel mundial. Con su liderazgo, México es hoy un ejemplo de una visión social, humanista y de racionalidad política.





Académico y diputado por Morena

@LuisH_Fernandez