Un José Antonio Meade más preparado

El segundo debate de los candidatos presidenciales definió como ganador a un José Antonio Meade más hábil y puntual, con facilidad para expresarse y con la suficiente preparación para asumir la máxima responsabilidad del país. No en balde ha ocupado varias secretarías de estado, de la mayor relevancia. Su sencillez y su mesura hablan de un hombre que podrá abordar, sin mayor recelo cualquier tema en cualquier foro. Y me refiero a los foros internacionales, esos que la geopolítica ha creado para regionalizar al mundo.

Antenoche, las respuestas de José Antonio Meade a las interrogantes planteadas por conductores o audiencia fueron inmediatas y muy bien estructuradas. Fue capaz de abordar cualquier tema con rapidez y sencillez. Noté que al responder diversos cuestionamientos miró directamente a la cámara de televisión sabiendo que detrás de ese gran lente hay millones de personas viéndolo. Esa es la sensibilidad de un político, no el enfrascarse en cuestionamientos inútiles y vanos. El lente mágico de la televisión lleva la imagen a grandes audiencias que automáticamente se sentirán integradas al escenario.

De los muchos programas post debate en radio y televisión, entresaco que varios politólogos comentaron ayer que Meade superó las expectativas porque llegó extraordinariamente bien preparado, a diferencia de la primera confrontación habida en la Ciudad de México.

Meade todavía deberá vencer una pesada losa que es la incredulidad de una gran parte del electorado que no tiene confianza en el partido que lo representa.

La diferencia entre Meade y Anaya es que este último pareciera ser el más dispuesto. Solo tiene la habilidad del mago que hace movimientos más rápidos para engañar a la audiencia. Anaya la pasó mostrando los libros de AMLO para demostrar quién sabe qué

AMLO se defendió de los ataques haciendo chistes y cuidando su cartera del asedio de Ricardo Anaya. Las miradas que lanzó en ciertos momentos a Ricardo Anaya dijeron mucho. Esas miradas, dotadas del poder presidencial son para pensarse. Algún columnista mencionó que AMLO y Ricardo Anaya salieron del debate de anoche con los guantes puestos

No obstante, cuando se habló de las propuestas en temas como el apoyo a los migrantes, los dreamers, el comercio internacional, y hasta el espinoso tema del cultivo de la amapola en Guerrero, simple y llanamente los candidatos no respondieron con objetividad.

En el tema de cómo enfrentarían a Donald Trump expresaron duramente que le exigirían respeto para México; ahí sí dejaron un planteamiento claro.

Por lo que toca a Jaime Rodríguez, el “Bronco”, no supo explicar si es mejor sembrar drogas que cultivar alimentos en Guerrero, donde florece la amapola, como en Sinaloa y en Jalisco. Al tratar de explicar lo de bajar el IVA en la frontera ¿por qué hacerlo solo ahí pero no en el resto del país, o aplicarlo también en los pueblos en los cuales se vive en extrema pobreza en Chiapas y Oaxaca? Y cuando habló de “expropiar” a Banamex, no fue tomado en cuenta.

Premio Nacional de Periodismo

Fundador de Notimex