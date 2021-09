Aunque los meteorólogos y geógrafos precisan que el otoño se presenta el 23 de septiembre de cada año, considero que, con todos los cambios climáticos que estamos experimentando, prácticamente entramos a esa estación del año hace ya varios días. Es la fórmula astronómica para expresar que el año madura para llegar al fin. Serán ya los días finales de septiembre, mes grande, mes de lluvias y ciclones, mes de la Patria.

Para los romanos era el séptimo mes de su año natural y por lo tanto era mes de regocijo, y por su número, cabalístico. En septiembre se manifiesta la naturaleza en todo su esplendor, en gran parte propiciado por las aguas y por el clima húmedo y agradable. Contra lo que por siglos se ha dicho, la primavera no es la estación más esplendente, aunque pretenda serlo. La parte final del verano y la entrada del otoño son la etapa más bella del período anual.

Vendrá la hora de las hojas caídas. Todo un otoño esplendente. Mucho más que la primavera. La Wiki explica el origen de su nombre diciendo que proviene del latín “autumnus”, palabra que se ha vinculado a la raíz “augeo”, “aumentar”. De este modo, los etimologistas latinos explicaban la palabra como “auctus (participio pasado de augeo) annus”: el aumento o la plenitud del año. Puede ser comparada así con el término castellano “auge”, que proviene de idéntica raíz. Otros autores, como Breyer y Ernout-Meillet, (ambos de la primera mitad del siglo 20) vinculan la palabra latina “autumnus” con la raíz etrusca “autu", que implica la idea del cambio, y aparece también en el nombre de la divinidad etrusca Vertumno, quien, entre otras funciones, predecía el cambio de las estaciones.

Durante esta estación la temperatura comienza a descender. Las hojas de los árboles caducos cambian su color verde por tonos ocres, hasta que se secan y caen ayudadas por el viento que sopla con mayor fuerza. Este cambio de color se observa más claramente en diversas regiones del mundo, como América del Norte, el Este de Asia (incluyendo China, Corea y Japón), Europa, medio oeste, sudeste y sur de Brasil, zonas centro, sur y austral de Chile, sur de Argentina, Australia oriental y la isla sur de Nueva Zelanda. Canadá y Nueva Inglaterra (en Estados Unidos) son destinos muy populares para observar el follaje otoñal.

A nivel simbólico, el otoño se asocia a la madurez o al ocaso de la vida. Por ejemplo: “Nunca pensé que, en el otoño de mi existencia, volvería a enamorarme”, “El cantante sabe que está transitando el otoño de su carrera y desea retirarse con una última gira”, “Estoy en mi mejor momento, todavía falta para que llegue el otoño y la etapa de reposo”.

Curiosidades del otoño:





1. Con la llegada del otoño, llega el cambio horario.

2. Se produce la caída de las hojas en plantas y árboles.

3. El otoño es la época del año donde engordamos más, debido a la falta de vitamina D.

4. También es la época en la que se enamoran más personas. Se ha demostrado que en esta época tanto hombre como mujeres elevan sus niveles de hormonas.

5. Cada vez los días serán más calurosos. El cambio climático está causando grandes estragos en el planeta en este otoño 2021 se ha superado un récord de CO2.

Durante el otoño se desarrollan numerosas festividades. En países como México se festeja el Día de Muertos entre los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y principalmente el 1 y 2 de noviembre, en respeto de los difuntos, donde se les recuerda con actividades como la quema de veladoras y de oraciones dedicadas a familiares y amigos que han fallecido. Otras festividades son Halloween y el Día de Acción de Gracias, muy populares en Estados Unidos y Canadá. En España y Latinoamérica septentrional el día más importante es el Día de Todos los Santos (día primero de noviembre) que, al igual que Halloween, era en su inicio una festividad de origen pagano vinculada al culto de los muertos.

Sin embargo, este otoño será interesante. Mucho. En vista de que ya han iniciado formalmente las labores del Congreso de la Unión, vamos a escuchar en los próximos casi cien días de política, política y política, es la forma de actuación, la pauta decisoria en la vida nacional. Por ello es importante que las decisiones, de la que parte todo y en las que se aglutina todo, sean tomadas pensando en mayorías y no en minorías, pensando en servicio público y no privado, pensando en México solo en México.

El otoño es la más hermosa época del año. Precede al invierno que es significativo de frío y de desolación. No será así este invierno. Y aunque será calientito en materia legislativa habrá que prepararse para el invierno. Y finalmente regresará la primavera, símil de renovación y luz.

Deseo que México tenga renovación y luz, no solamente en una estación, sino durante todos los meses de todos los años por venir. Es México. Mi México. No tengo otro país que éste, por eso exijo que me lo cuiden y preserven. Que el otoño que está llegando sea bueno y con excelentes noticias.





Fundador de Notimex

Premio Nacional de Periodismo

pacofonn@yahoo.com.mx