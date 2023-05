Un periodismo necesario

Al iniciar la década de 1990, se vivía el inicio de un ambiente internacional que festejaba la caída del llamado “socialismo real”, el Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética como una nueva oportunidad para reconstruir un mundo guiado por anhelos de libertad y de búsqueda de un mayor entendimiento y comprehensión entre los pueblos.

Para poder alcanzar estos objetivos quedaba claro que, sobre todo, el periodismo debería tener un papel decisivo y fortalecer sus capacidades para informar, servir como arena de discusión de los asuntos públicos y vigilar contra los abusos de poder. Ese fue el espíritu que guió en 1991 a un grupo de más de 60 periodistas de toda África reunidos bajo el cobijo de la UNESCO en la ciudad de Windhoek, en Namibia, para proclamar una declaración de principios que en esencia señalaba que “una prensa independiente, pluralista y libre es esencial para el desarrollo y la preservación de la democracia”. Tres años después, el 3 de mayo de 1993 la UNESCO declaró esa fecha como el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Este año no solo se cumple el 30 aniversario de esta fecha, sino que coincide también con el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también establecida en un ambiente de reconstrucción (diciembre de 1948), cuyo artículo 19 señala que, “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Es importante notar que los ambientes que incubaron ambas declaraciones se caracterizaron por entornos internacionales de esperanza y entusiasmo por crear futuros compartidos, en los que el periodismo pudiera ayudar a cumplir una premisa central de la democracia moderna: dotar a las sociedades de mayor información, de mayor debate, de mayor intercambio y, por tanto, de mejores condiciones para contar con una ciudadanía más participativa y comprometida con la preservación de sociedades más pluralistas, tolerantes y abiertas.

Ahora, el aniversario de estas declaraciones ocurre en ambientes muy diferentes de aquellos que las incubaron. En nuestros días, la información y el debate público se encuentran en muchos lugares del mundo contaminados por información imprecisa, por sesgos abiertos en las perspectivas con las que se informa, por la confusión entre lo que es noticioso y lo que atrae por morbo, amarillismo o provocación, por las dinámicas de las redes sociales y, también hay que decirlo, por la irresponsabilidad de muchos actores políticos empeñados en privilegiar su propia presencia mediática a costa de la verdad. Esta mayor cantidad de contenidos que recibimos a toda hora nos conduce a dudar permanentemente de la veracidad de la información, al tiempo que se conforman tendencias de intolerancia y polarización en el debate público.

En este escenario, se vuelve indispensable contar con un periodismo de calidad para reducir estas tendencias negativas y contribuir a fomentar el entendimiento y las soluciones a problemas comunes. Aquí, la pregunta no es sólo cómo hacer esto, sino además cómo hacerlo rentable para el periodismo en condiciones actuales de mayor complejidad y precariedad para el desempeño de esta profesión.

Parece haber cierto consenso en los estudios al señalar que la viabilidad del periodismo depende del grado de confianza que se le tenga. Sin embargo, también estudios realizados en Estados Unidos, Gran Bretaña, India y Brasil muestran que, en cuanto a la información sobre política, la confianza de los públicos depende, no de la calidad informativa en sí, sino de la identidad ideológica o afectiva de los públicos con los temas o personajes de la política en cuestión. Así, la confianza que me da cierta información depende menos de su propia calidad informativa que de lo que sienta o piense del tema o personaje político tratado en ella. Esto, de entrada, podría resultar muy dramático para tradiciones periodísticas, como la mexicana, en la que por décadas lo “noticioso” se ha conformado fundamentalmente por la cobertura de lo que hace y dice nuestra clase política.

Pero no todo está perdido. Estudios recientes en Estados Unidos, Kenia, India y Canadá también muestran que la recuperación de la confianza de los públicos (traducida en lectores, suscriptores, tráfico digital comercializable, etc.) pasa por ampliar su agenda y contar con un periodismo que hoy –frente al enorme e imparable torrente de informaciones sobre lo nacional e, incluso, lo global— sea, sobre todo, relevante en “lo local”. Y al decir “ampliar la agenda”, la referencia es a desenfocarla de la clase política y a reenfocarla en los temas y asuntos de interés para las comunidades. No sorprende que, al tiempo que las personas deseen saber qué sucedió “en lo global” con sus cantantes favoritos o con los apoyos y pensiones que puedan recibir, quieran tener mejor información sobre la seguridad, la dotación de agua, o la posibilidad de tener alguna actividad recreativa en sus comunidades. Interesante posibilidad que se presenta justamente como reacción frente a la saturación de contenidos “globales” y que podría fortalecer ese papel del periodismo en favor de comunidades mejor informadas y, por consecuencia, más democráticas, pluralistas y abiertas.