﻿Un presidente de fábula

Por Bruno Ferrari García de Alba

Todos hemos leído en alguna ocasión la fábula de Esopo de La gansa que ponía huevos de oro, en la que se cuenta que un campesino dueño de una gansa notó que ponía huevos brillantes y pesados que resultaron ser de oro. Y mientras su fortuna crecía, también lo hacía su codicia, por lo que un día decidió matarla y abrirle la barriga para obtener más riqueza de la que obtenía periódicamente.

Ello me hace pensar en la historia de una granja del sur del país, en donde un muchachito de nombre Andy se ocupaba de cuidar una piara de chanchitos a los que cariñosamente llamaba mis solovinos y alimentaba con tortillas húmedas que previamente había obtenido quitándoselas a los peones y empleados de la granja con el pretexto de que nadie mejor que él para saber a quién alimentar. Sus solovinos estaban contentos y pensaban que peor es nada, sin reparar en que eventualmente Andy los llevaría al matadero para convertirlos en chuletas, chorizo y chicharrón. Al llegar a la ciudad, Andy recibió una gansa que ponía huevos de oro. Un buen día, mientras platicaba con su prima Feli, al igual que aquel granjero, pensó, por qué no saco lo que hay en la barriga de la gansa y así podré tener más riqueza para repartir a los animales de la granja, en especial a aquellos que me son más fieles. Dicho de otra manera, nuestro presidente optó por acabar de un plumazo, sin mediar análisis o mejores alternativas, con la institución de atracción de inversión y promoción de comercio internacional, argumentando de manera pobre y tergiversada razones de “austeridad republicana”.

Estoy hablando de ProMéxico, un fideicomiso integrado por gente profesional y calificada que trabajó con gobiernos locales y empresarios de todo el país en la atracción de poco más de 28 mil millones de dólares anuales a nuestro país, y promovió exportaciones de productos mexicanos por cerca de 50 mil millones de dólares. Comprendo que, como todo en la vida, la institución era perfectible, pero por qué destruir algo que funcionaba, que generaba ingresos, empleo y bienestar para nuestro país, y rendía cuentas de su actuar.

La generación de riqueza no se logra dejando de gastar, menos cuando esa “austeridad” implica no asignar recursos a tareas necesarias -incluso urgentes-, como ocurre con el mantenimiento de las líneas del metro en la Ciudad de México, ni tampoco dando dádivas que no atienden los problemas subyacentes que, en un principio, originaron la necesidad que solo se busca paliar así.

En la actualidad, no solo se mató a la gansa de los huevos de oro, sino que ahora se pretende enterrar y pisotear el oro que anteriormente nos dio. Atentar contra la promoción de la inversión extranjera, ignorando los acuerdos internacionales celebrados y desconociendo tratados hechos con nuestros socios comerciales, no sólo será muy perjudicial para nuestro país, sino que además lo hundirá en un profundo retroceso de lo que durante años se construyó. Nos lo dice la historia y también el análisis riguroso.

El nombre de MÉXICO ya no significa oportunidad, sino temor al capricho, voluntarismo y narcisismo de una persona que en lo único que habría tenido razón será en aquello de “hacer historia”, pero lamentablemente lo hará como un destructor del emprendedurismo, y de las reglas e instituciones que buscaban impulsarlo.

En esta granja llamada MÉXICO, a través de una larga lucha, esfuerzo y talento de muchas mujeres y hombres, se han tenido avances importantes que significan mucho para la vida cotidiana de millones, para la posibilidad de un mejor presente y futuro. Se acerca la hora de las elecciones, uno de los mecanismos que justamente tantos hemos construido en nuestro sistema democrático; es la oportunidad de evitar que nos lleven al rastro para convertirnos en desechos.





Ex Secretario de Economía.