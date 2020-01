Un público indiferente en la era del acceso a la información

Por: Constanza García Gentil

Durante los años de gobierno de Donald Trump hemos visto a las audiencias estadounidenses pasar por cambios que se han visto reflejados en el comportamiento político de las mismas. Antes de que Donald Trump fuera electo presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016, varios sondeos de opinión pública indicaban que sus posibilidades de vencer la elección eran escasas. El portal web FiveThirtyEight, sitio web centrado en el análisis de encuestas de opinión, política y economía, cerró con una predicción de 71.4% de posibilidad de vencer a la candidata Hillary Clinton, mientras que solamente un 28.6% se atribuyó a Donald Trump. Está de más decir que la historia llevó a un lugar muy distinto de lo que estas cifras indicaron.

La presidencia de Donald Trump ha sido caracterizada por un modo de gobierno impositivo más que negociador, con una presencia firme e irreverente en las redes sociales y una serie de ataques a un número considerable de personajes, desde medios de comunicación hasta países enteros, pasando por instituciones y actores políticos y sociales.

Dentro de estos ataques quisiera hacer hincapié en la tensa relación que se ha desarrollado entre Trump y la prensa estadounidense, a la cual el presidente se ha referido en múltiples ocasiones como “enemiga del pueblo” y que a pesar de los esfuerzos periodísticos de distintos medios norteamericanos (particularmente aquellos en 2018 y principios de 2019, previos a la llamada del presidente Trump con el presidente de Ucrania y que llevó al juicio de Impeachment) las audiencias no demostraron identificar los ataques de Trump a la prensa como ataques descarados hacia el pueblo estadounidense.

Las razones detrás de este fenómeno no son sencillas de analizar pues es un caso en contínuo desarrollo. La respuesta de las audiencias ha sido moderada ya que a pesar de los esfuerzos periodísticos hechos a lo largo de los años, no fueron éstos los que detonaron un alza en la oposición hacia el presidente Tump.

A continuación ofrezco dos teorías que podrían explicar dicho comportamiento:

El teórico estadounidense Walter Lippman propuso la existencia de un tipo de ciudadano bastante indiferente, que está involucrado en los asuntos públicos porque vive en la sociedad y no es un ser aislado, pero no siente que deba participar en ellos. Lippman apunta que para este ciudadano los asuntos públicos no son de ninguna manera sus asuntos, ya que son en su mayor parte invisibles. Esto resulta en que el ciudadano vive en un mundo que no puede ver, no comprende y no puede dirigir. Por lo tanto no es que el ciudadano se sienta sin poder, sino que no está interesado en tomar tiempo de sus propias actividades y problemas para mantenerse al día y participar en asuntos públicos, incluso si es evidente que estos asuntos tienen un efecto en su vida privada.

Por otro lado, según el economista Herbert Simon, hay una gran escasez de atención que es una consecuencia directa de la cantidad cada vez mayor de información disponible. Según Simon, el vivir en un mundo rico en información repercute directamente en la escasez del bien que la información consume: la atención de las audiencias.

Este fenómeno tiene lugar en un momento en que los ciclos de noticias duran 24 horas y las plataformas de noticias en línea constantemente actualizan su contenido. Esto genera una sobreoferta de noticias con la que el público no puede mantenerse al día.

Por lo tanto, no es solo que el consumidor no esté interesado en la esfera pública, sino también que los contenidos se han vuelto demasiado vastos para que cualquiera pueda mantenerse al día con ellos.

Es necesario mencionar que más allá de las críticas que Trump ha recibido por parte de la oposición, durante su gobierno se ha logrado un avance considerable en el ámbito económico, alcanzando la cifra más baja de desempleo en la historia de EE.UU. cerrando con un 3.5% en noviembre de 2019 según la Oficina de Estadísticas Laborales de éste país. Por otro lado, se alcanzó el PIB más alto de su historia, el cual fue estimado en 20.494 trillones de dólares en 2019.

Esto podría llevarnos a la alarmante conclusión de que, mientras la economía se mantenga estable, la tasa de desempleo sea baja y la violencia no vaya más allá de las palabras agresivas, la sociedad no encontrará una razón de peso para manifestarse activamente en términos de desaprobación al presidente. Esta teoría es válida no solamente para los ataques del presidente hacia la prensa, ejemplo recurrido en este texto, sino a los múltiples sectores que el presidente ha vulnerado a través de su discurso.

En conclusión, nos encontramos ante una actitud altamente pragmática por parte de las audiencias, además de una tendencia global que es fruto del comportamiento de un público mayormente indiferente ante los asuntos públicos mientras no se presenten consecuencias negativas sustanciales en su propio día a día.

