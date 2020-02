Un socialista contra Trump

Por: Saul Vazquez Torres, asociado COMEXI

En 2016 la precandidatura del senador por Vermont, Bernard “Bernie” Sanders, fue un parteaguas inesperado en las primarias demócratas. Ganó 23 entidades y sólo a través de los famosos “súperdelegados” (líderes partidistas y representantes populares) que Hillary Clinton logró la nominación. La historia es conocida por todos, Clinton logró ganar el voto popular, pero no los votos electorales necesarios en el sistema electoral norteamericano, por lo cual la presidencia recayó en Donald Trump. Entidades como Michigan o Wisconsin, del famoso “cinturón del óxido” que votaron por Bernie en las primarias, no dieron su respaldo a Clinton en las elecciones generales. Sólo podemos imaginar el resultado si Sanders hubiese sido nominado ese año.





Sanders ha hecho su carrera entorno a un programa inamovible; un sistema de salud pública universal al estilo del RHS Británico o los países nórdicos para EEUU; aumento al salario mínimo; una reforma fiscal progresiva que incluya impuestos a las ganancias en la bolsa; fin al financiamiento privado a las campañas políticas; impulso a la agenda de libertades como el aborto, legalización de la marihuana y los derechos de las personas LGBT; entre otras. Lo que en 2016 le permitió contrastar contra el statu quo e impulsar su agenda al interior del partido demócrata. Lo anterior llevó a que muchos lo calificaran de un candidato demasiado radical para poder mantenerse competitivo con el paso del tiempo.





En 2020, una pléyade de candidatos se presentó a las primarias, en algún momento, alrededor de 22 competidores aspiraron a enfrentar a Donald Trump en las generales. Mucha expectativa se generó por la candidatura de Joe Biden, vicepresidente durante el periodo de Barack Obama. Pese a ello, desde el día uno de su campaña, los constantes errores, momentos incómodos en su interacción con mujeres y niñas, así como la falta de un discurso claro lo han hecho ir perdiendo impulso lentamente en la campaña. Otros como el alcalde Pete Buttigieg o la Senadora Elizabeth Warren han tomado impulso momentáneo, pero no han logrado mantenerse en números competitivos.





Tras una intervención por problemas cardiacos muchos pensaron que sería el fin de la segunda campaña de Sanders, no obstante, pareciera que este procedimiento le hizo recobrar fuerzas. El fin de semana posterior consiguió el apoyo formal de las famosas congresistas Alexandria Ocasio-Cortéz, Rashida Thlaib e Ilhan Omar, conocidas popularmente como “The Squad” (El escuadrón), convirtiéndose en el candidato del ala progresista del partido. Montado en una estructura que construyó a lo largo de 4 años, que disputó el Comité Nacional Demócrata, logrando la vicepresidencia. Sanders tiene condiciones inmejorables para la contienda al interior de este partido. Dicha estructura logró que, para este año, los famosos súper delegados, que fueron claves en la victoria de Clinton, no voten en la primera ronda de la Convención Nacional Demócrata y sólo participen en caso de ser necesario un desempate.





Hoy Sanders aparece en primer lugar nacional en una encuesta de CNN/SSRS, mientras que una pluralidad de las mismas lo ponen en primer lugar en estados tempranos como New Hampshire. La posibilidad de victorias en las primeras entidades será vital en demostrar que es un candidato “elegible”, una de las principales críticas que hacen sus oponentes que postulan que un perfil más moderado puede atraer a los electores. En contraste, el movimiento inspirado por este Senador propugna por una “revolución política” que logre movilizar a amplios sectores de la población a registrarse como votantes. Hay que recordar que EEUU a diferencia de México no tiene un registro automático como votante, los ciudadanos tienen que refrendar su volición a participar, lo que genera amplios grupos apáticos en las contiendas. Esta manera de hacer política, recargándose en los participantes entusiastas le da la ventaja a Sanders en estados que no hacen una elección, sino un “caucus” como Iowa, que requiere horas de participación activa de los votantes.





Finalmente, el factor más importante en las campañas norteamericanas, es la recaudación de fondos. Sanders lleva amplia ventaja al resto de candidatos en este rubro. En parte gracias a una aplicación que permite a sus donantes hacer aportaciones recurrentes mes con mes. Claro que no todo está cerrado, especialmente incluyendo la tan amplia cantidad de candidatos de centro, los multimillonarios Tom Steyer y Mike Bloomberg; la senadora Amy Klobuchar, el acalde Pete, entre otros han impedido que se forme una alternativa clara a Sanders y que su movimiento entorno al 30% lo pongan como el candidato líder de la contienda. Nunca había estado en esta condición y tendrá que enfrentarse a campañas de desprestigio e intereses monetarios que se verían afectados por su agenda fiscal. Pero hoy por hoy Estados Unidos está más cerca que nunca de tener a un primer candidato socialista postulado por uno de los dos grandes partidos de su sistema electoral.