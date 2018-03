Un tigre de papel

El tigre que se nos presenta no es un animal noble. Ataca y mata a mansalva, no sólo por sobrevivencia, sino por ambición y resentimiento. En la selva envidia siempre la legitimidad de los que, por mérito propio y verdadero liderazgo, predominan y dirigen la vida en la comunidad. El tigre que se pretende soltar no viste un ropaje vistoso, aunque presume de un atractivo, un carisma que no es sino disfraz. El tigre capturado, enjaulado, colabora con el domador y acepta a regañadientes la superioridad moral y la inteligencia que lo domina e interpreta, con fingidos rugidos. el espectáculo circense de una falsa rebeldía.

Hay en la política, en la vida diaria de la sociedad, especímenes semejantes a los que habitan en la selva. Uno de ellos, el candidato de la antinatural alianza de tres partidos disímbolos en la contienda para la Presidencia de la República, amenaza con soltar al tigre de la ira y el ataque artero si al final de la lisa resulta derrotado. Es el mismo tigre del que hablaba Porfirio Díaz al abandonar en 1911 el país que finalmente lo destronó de su poder omnímodo de más de treinta largos años. Las amenazas del candidato de Morena van desde el desmantelamiento de las instituciones creadas a lo largo de más de un siglo hasta la cancelación de importantes proyectos en marcha como un nuevo aeropuerto o los programas para la explotación de los recursos petroleros que dan ya cientos de miles de empleos y generan riqueza para el país. Fuera todo lo que hizo, hace y planea la mafia del poder. Como el tigre que pretende soltar, destruir en vez de construir es su propósito. Se niega a aceptar el diálogo, el debate, la competencia leal, la confrontación de ideas, confiado en la fuerza de su ímpetu destructivo, en el insulto y la descalificación por encima de la razón y el entendimiento.

Andrés Manuel López Obrador parece sentirse seguro de una aparente ventaja sobre sus contendientes que lo llevará al triunfo en las elecciones. Pero no es esa circunstancia, que mostrará mutaciones en el curso de la campaña, la que lo lleva a rechazar el debate de las ideas. Contrastar el pensamiento y las propuestas no es lo suyo. Sabe bien que en un debate con el resto de los aspirantes se exhibirá ante la opinión pública su ignorancia, su carencia de razones y fundamentos en su tercera carrera hacia la presidencia de la República. La negativa de López Obrador a debatir como no sea obligado por las reglas de la autoridad electoral, no cancela sin embargo la exposición de las ideas en la escena pública que comenzó y está a la vista de la ciudadanía desde la primera fase de la actividad electoral, la llamada precampaña. Los programas, las propuestas, la solidez de otras exposiciones son claros ante la opinión pública. Sólo falta que se decanten en el verdadero análisis del ciudadano, que ha comenzado ya a diferenciar entre la consistencia, la ocurrencia, la ignorancia y la necedad. Las semanas siguientes, los debates y las discusiones que se avecinan de cara a la ciudadanía demostrarán sin lugar a dudas cuál es el camino a seguir para el futuro de México.

