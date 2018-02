Del pasado 12 de febrero al 29 de marzo corre el periodo que los mexicanos ya conocemos como intercampañas. Se trata de una pausa entre el periodo de precampañas que tuvieron los aspirantes a candidatos presidenciales y las campañas que iniciarán el 30 de marzo, determinado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El propio órgano electoral difundió que los candidatos presidenciales, durante las intercampañas, pueden ser invitados a debatir temas generales, no sus propuestas de campaña, con académicos, investigadores, analistas, conductores, etcétera, pero no con otros aspirantes al cargo, y siempre y cuando el candidato no haga llamados expresos al voto o contra el sufragio hacia sus adversarios.

El INE advirtió que serán los candidatos y sus partidos los que serán sancionados por violar esta restricción, no los medios de comunicación que pudieran transmitir algún debate o sus propuestas de campaña.

Pero lo importante al hacer referencia a esta disposición no es simplemente recordarlo, pues todos los medios de comunicación del país ya lo difundieron, sino subrayar lo que me parece, y le parece a muchos políticos, incluso a algunos de los propios candidatos (como a José Antonio Meade del PRI-Verde-Panal), y no se diga a los medios de comunicación, un verdadero absurdo.

Hay una afectación directa a los ciudadanos mexicanos, a todos, y también a los medios de comunicación. ¿Cómo es que los que vamos a votar el próximo primero de julio para elegir a nuestro presidente de la República no podemos ver, escuchar durante este largo periodo qué proponen, cómo lo proponen o cómo se desenvuelven frente a sus adversarios?

Si de lo que se trata es de que los mexicanos votemos a conciencia después de reflexionar sobre la personalidad, la aptitudes y actitudes de los candidatos; sus conocimientos profesionales, su experiencia en la administración pública, su modo de vida personal, ¿cómo podremos hacerlo si la propia autoridad electoral nos está dejando un largo periodo prácticamente vacío?

Es cierto que el propio INE ya determinó que los candidatos tendrán tres debates, uno por cada mes de los tres que durarán las campañas, pero es cierto también que mientras más sepamos de quienes pretenden gobernarnos, mientras más los observemos, mientras escuchemos cómo pretenden hacer las cosas para sacar a México de los grandes problemas que estamos padeciendo, mejor decisión tomaremos el día de estar a solas frente a la urna electoral.

Nuestro país ha evolucionado. La sociedad mexicana merece estar mejor informada y tomar una decisión que seguramente tendrá que ver no con algún partido en particular, sino con el futuro de nuestra patria y de nuestros propios hijos. México no puede reinventarse cada seis años, de eso estamos cansados. México no necesita saltos al vacío ni retrocesos, nuestra patria necesita de un hombre que en razón de su preparación, de sus conocimientos, de su experiencia y de su rectitud en la vida, ayude a caminar con mayor certeza, que sepa cómo afrontar tanto los conflictos internos como la globalización que determina mucho de lo que ocurre aquí.

De ahí que considere justo y ahora me una al reclamo al INE. Los candidatos a la Presidencia de la República deben ir a los medios, deben debatir, exponer sus ideas, confrontarlas ya. Los mexicanos estaremos agradecidos si hay una decisión que modifique ese absurdo de la autoridad electoral.





Senador del PRI