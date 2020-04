Una aclaración necesaria

Quienes han perdido sus privilegios, pugnan porque las cosas vuelvan a ser como antes. Vivieron en un Estado donde primaba la compraventa de voluntades, y también de conciencias; en un régimen de corrupción e impunidad donde casi todo era posible. Con esa herencia, hay muchos que se empeñan en atacar el proyecto de la Cuarta Transformación y a los que formamos parte de él y además lo defendemos abiertamente.

El caso más reciente es el ataque a nuestro sistema de salud por parte de Javier Alatorre en el noticiero de TV Azteca. Al afirmar que “no hay que hacerle caso al subsecretario López-Gatell”, el conductor incurre en un gravísimo error, por decir lo menos. Esta absurda sugerencia pone en potencial peligro la vida de muchas personas; es un error casi imperdonable realizar estas declaraciones con tal nivel de irresponsabilidad.

Por otro lado, días antes se hizo público un video de mi persona –previamente editado– que surgió de una reunión virtual de la Comisión Legislativa de Cultura y Cinematografía, de la cual soy integrante. No sólo filtraron de manera dolosa mis opiniones, sino que al ser difundidas fuera de la conversación previa, parecía una declaración impertinente y ofensiva. En el contexto de la Comisión, me referí a quienes, al igual que el señor Derbez, son artistas que han tenido suficientes recursos económicos y privilegios ganados con su trabajo como “artistas” en un sistema que valoró ampliamente ese tipo de “arte”. Desafortunadamente, mi participación descontextualizada y editada fue difundida por alguien de la propia Comisión de Cultura. Como ya lo aclaré, si se escuchara la reunión parlamentaria completa se entendería que mi participación estaba encaminada a analizar las recientes acciones de Eugenio Derbez, quien a pesar de vivir fuera del país es parte de la comunidad artística mexicana, y acababa de publicitar un video atacando fuertemente a nuestras autoridades de salud. Mi intención era sólo poner en evidencia su falta de solidaridad. Mis acciones permanentes como diputada e integrante de dicha Comisión, demuestran mi absoluto respeto por la comunidad cultural y artística de México, sobre todo hacia aquella que se diferencia de la élite privilegiada que había sido la principal beneficiada por los apoyos en el sector.

Estamos viviendo una situación extraordinaria en el mundo, y México no es ajena a ella. La emergencia sanitaria es un asunto prioritario que ha cambiado radicalmente la cotidianidad de todos los seres humanos, y en ese contexto el presidente de la Comisión pretendía pedir recursos extraordinarios para el gremio en cuestión. Lo único que dije fue: “Este no es momento para eso”. Al contrario, los sectores artístico y cultural seguramente podrán estar pensando qué pueden aportar ahora que nos encontramos en tan grave crisis nacional.

Los gobiernos de todo el mundo han tenido que tomar medidas prioritarias y de emergencia para mitigar este problema de salud. Nuestro país cuenta con más de 50 millones de pobres. Maestros, albañiles, comerciantes, mecánicos y muchos técnicos y staff del país viven esas condiciones difíciles todos los días. No sólo es un sector el que necesita apoyo, son millones de mexicanos los que estamos ya enfrentando tiempos muy complicados por la dificultad económica que se avecina. Por ello considero que las acciones deben ir encaminadas a toda la ciudadanía, evitando sectorizar.

Ese es también el espíritu de la campaña que un grupo de diputados iniciamos a través del video “Así no, empresarios”; y en ese mismo sentido estaba orientada mi participación en la Comisión de Cultura: La petición de que prioricemos a quienes más lo necesitan, los 10 millones de personas que tal vez no tengan nada que comer el día de mañana. El sector cultural, siendo uno muy importante para el desarrollo de nuestro país, no es el único a considerar. Me parece que no visualizar o entender así el problema, es carecer de altura de miras.

Reitero mi total y absoluto respeto y admiración por la comunidad artística y cultural de México –mi padre es pintor y músico, mi madre escritora y mi hermana es cantante–. Conozco de sobra las necesidades reales del gremio del arte y la cultura. Crecí dentro de él. La principal solicitud que hice durante mi participación en la Comisión de Cultura fue que quienes integran este sector tan relevante para el país, y que estén en posibilidad de hacerlo, unan esfuerzos y ofrezcan a esta sociedad acciones que puedan ayudar a salir adelante de esta difícil coyuntura.

Queremos construir caminos que consoliden las expresiones artísticas y culturales en México; y una vez superada la prioridad de la emergencia, lo seguiremos haciendo. Ojalá esta aclaración ayude a mirar lo que realmente pasó: El linchamiento público no honra la decencia de ningún ciudadano. Necesitamos hablar con verdad, paz y fraternidad.

Diputada Federal, coordinadora temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

