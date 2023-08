Una acuicultura más verde a través de la agricultura 

Martha Reyes Becerril (Cibnor, Unidad La Paz)





A lo largo de los años, las diferentes civilizaciones del mundo han usado las plantas medicinales para tratar diversas enfermedades o padecimientos; hoy en día, el uso de las mismas continúa siendo un apoyo en el cuidado de la salud, no solo en la salud humana, sino también para la salud animal.

La acuicultura es una de las industrias con mayor crecimiento a nivel global, con un aumento anual promedio del 6.2%. Sin embargo, estas condiciones de cultivo intensivo originan en los animales un estrés y debilitan su sistema inmunológico, haciéndolos un blanco vulnerable al ataque de patógenos como bacterias y virus. La muerte de los animales enfermos provoca severas pérdidas económicas en esta industria. El uso de antibióticos o drogas para tratar enfermedades infecciosas en acuacultura es una práctica que día a día se ha ido erradicando debido a sus efectos nocivos secundarios y al incremento en la resistencia a los antibióticos por su excesivo uso.

Ante este problema en salud animal, se han buscado nuevas alternativas eficaces y sustentables.

El uso de plantas medicinales y sus componentes fitoquímicos han atraído la atención a nivel global como una opción biodegradable, no tóxica, económica, fácil de usar y conseguir. Las plantas medicinales han mostrado, a través de diferentes estudios, tener un efecto como antibiótico natural, debido a su potente actividad antimicrobiana contra diferentes bacterias, además de mostrar efectos inmunoestimulantes o potenciadores de la respuesta inmune, y poseer actividad antiinflamatoria, antiparasitaria y anticancerígena.

El modo de acción de estas plantas medicinales está ligado directamente a sus metabolitos secundarios o fitoquímicos y su potente capacidad antioxidante para inhibir o reducir el daño causado por los radicales de oxígeno liberados durante el estrés o por enfermedades de tipo inflamatorias; además, las plantas tienen compuestos químicos con fuerte actividad antimicrobiana, inmunoestimulante, antioxidante como son los fitoesteroles, campesterol, β-sitosterol, quercentina, arbutina, escualeno y vitamina E.

Recientemente, estos fitoquímicos han recibido el nombre de «prebióticos» debido a que al metabolizarse producen metabolitos mucho más efectivos que ayudan a proliferar a bacterias benéficas que habitan el intestino, como son los Lactobacillus. Países con gran potencia en acuicultura han evaluado el uso de plantas medicinales, entre ellos, Japón, China, India, Indonesia, Tailandia, Taiwán, Egipto y México.

Dentro de los estudios de las plantas medicinales se incluyen a las hierbas, especias, semillas, frutos, hojas y sus compuestos químicos. En acuicultura, se han observado efectos positivos sobre parámetros zootécnicos como la ganancia de peso, incremento de la respuesta inmune y resistencia a enfermedades. Existe una gran variedad de plantas que incluyen extractos de hojas, fruto, corteza, raíz y semillas; ejemplos de ellos son: el epazote, la choya, la damiana, el lomboy rojo y verde, la moringa, el orégano, así como, frutos como el tejocote, la toronja, el limón, la pitaya y hasta la sandía.

Estudios in vitro e in vivo han mostrado el potencial antimicrobiano que tienen estas plantas contra bacterias como Aeromonas hydrophila y Vibrio parahaemolyticus, y contra virus en la industria camaronera como el de la mancha blanca, en donde la aplicación de la hierba bermuda (Cynodon dactylon) redujo la mortalidad hasta en un ciento por ciento.

Además de los efectos contra bacterias y virus, las plantas medicinales han mostrado reducir la sobrevivencia de ectoparásitos en peces de protozoarios ciliados como Miamiensis aviduso o monogeneos como Dactylogyrus intermedium cuando son tratados con extractos de canela, de bonsai falso alerde, o bien del ya conocido epazote.

La aplicación de plantas medicinales o sus compuestos en acuicultura va más allá de su uso como aditivos inmunoestimulantes o quimioterapéuticos.

En acuicultura, es común el uso de anestésicos para facilitar el manejo de los animales y muchos productos químicos son utilizados, entre ellos la benzocaína y la tricaína metanosulfato (MS-222). Una alternativa ecológica y eficaz es el uso de anestésicos naturales, como es el caso del Eugenol (aceite de clavo) resultando en un anestesiado efectivo, alcanzando adecuada inducción y recuperación de los animales, minimizando así el daño causado a los peces y al producto final, así como al medio ambiente por el uso de anestésicos químicos.

Otra aplicación complementaria de estas plantas es como biorremediadores de sistemas de cultivo acuícola. Un ejemplo es la semilla de moringa, un coagulante y floculante natural que captura las partículas en suspensión en el agua y provoca que se precipiten, y por ello es utilizada ampliamente para la clarificación o descontaminación de aguas en países africanos.

Por todo lo anterior, en acuicultura cada vez más se recurre al uso de plantas medicinales y sus componentes como alternativas ecológicas, procurando así una acuacultura sustentable o verde, garantizando un producto seguro para el consumidor sin daño al medio ambiente.





Autora

La doctora Martha Reyes Becerril es investigadora del Programa de Agricultura en Zonas Áridas en el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor). Correo de contacto: mreyes04@cibnor.mx





