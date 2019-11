Una CNDH autónoma, no es complicado de entender

La idea es simple, el “ombudsperson” no debería tener cercanía con ningún partido político ni mucho menos afiliación partidista. Parece que buena parte de la clase política le gusta enredar las cosas, echar culpas, hablar del pasado y hacer venganza política.

La recién nombrada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue candidata de Morena, el partido en el poder. Rosario Piedra es también amiga del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es defensora de su gobierno y de su política, razones suficientes para no haber sido nombrada como titular de la CNDH.

No debería ser muy complicado entender las razones por las que no debe encabezar un organismo autónomo una persona que tiene antecedentes partidistas. Lo mismo si fuera en un gobierno del PRI, del PAN o de cualquier partido político. La polarización además hace perder el entendimiento y el mínimo razonamiento respecto a temas tan importantes como el de los derechos humanos.

En nuestro país, el revanchismo político justifica los atropellos y las incoherencias, el propio mandatario debería ser el primero en comprender los riesgos que hay en tener a una titular en la CNDH que sea su amiga. Ni siquiera tiene coherencia con los argumentos que lo llevaron a gobernar el país, la calidad moral de la que habla aplicaría a todo.

Los políticos de Morena que tanto se quejaron de los atropellos en el pasado, hoy de manera increíble, actúan igual o peor que sus antecesores, la clase política no cambia, solo sustituye sus colores. Los mismos que en sexenios pasados se ofendían, hoy ofenden y se regodean de eso, no los hace mejores.

La creación y fortalecimiento de las organizaciones autónomas le llevaron mucho tiempo al país, sin duda que en el camino se han cometido errores y siempre se puede perfeccionar en todos los aspectos. En ese sentido, perfeccionar no significa cambiar por completo, mucho menos borrar todo lo anterior.

La llegada de un nuevo gobierno, con el apoyo legítimo de millones de votantes, hizo creer que el trabajo estaría enfocado en diagnosticar para mejorar, lejos de ello se han cometido retrocesos y parece que van por más, no solo la CNDH o los órganos reguladores de energía, ahora tienen en la mira al Instituto Nacional Electoral.

No se trata de que los políticos nos hablen de nuevo del pasado, ni de la calidad moral de la oposición, menos del revanchismo. Debería de ser mucho más simple de entender, Rosario Ibarra no debe ser la titular de la CNDH y no por el obtuso proceso que la llevó ahí, ni por la votación engañosa en el senado, sino porque tiene cercanía con Morena y con López Obrador, así de sencillo.