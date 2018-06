Una educación de calidad

Por: Comisión de Educación

"Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos.

En su escala, alcance y complejidad, la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes", vaticinó Klaus Schwab, autor del libro La cuarta revolución industrial, 2016.

Para potenciar el talento de nuestros niños y jóvenes, su desarrollo profesional tiene que estar basado en el conocimiento, el aprendizaje continuo, la innovación y la tecnología. El proceso de preparación en estas habilidades debe iniciar ya, de lo contrario la brecha entre las competencias que requieren los empleadores y las que tienen nuestros jóvenes se siguen ampliando, mermando muy fuertemente sus oportunidades, impactando negativamente en la competitividad, en el desarrollo de nuestro país y en la mejora de la calidad de vida de todos los mexicanos.

Sin duda la educación es pieza clave para la estrategia de desarrollo de cualquier país, y nosotros estamos muy atrasados. Los datos de PISA 2017 son devastadores y evidencian que seguimos sumamente rezagados en materia educativa, mientras el resto del mundo se mueve a gran velocidad: el 84% de los alumnos mexicanos tiene un nivel insuficiente o mínimo en Matemáticas; el 83% en Ciencias y 76% en lectura.

En un mundo tan competitivo, sólo atraeremos inversión y generaremos oportunidades para todos si estamos mejor preparados, y para ello tenemos que empezar por fortalecer las competencias básicas evaluadas por PISA. Nuestros niños y jóvenes merecen que todos sumemos esfuerzos para seguir avanzando hacia un sistema educativo que les brinde las herramientas para que sean ellos quienes determinen sus propios límites, para formarlos como personas y para que puedan desarrollarse con éxito como ciudadanos libres, responsables, éticos, respetuosos, democráticos y justos.

Sólo apostando por un sistema educativo de calidad, pertinente y equitativo, podremos detonar el talento de nuestros niños y jóvenes y consolidar una sociedad madura, preparada y lista para llevar a México a su máximo potencial.

Detectar las fallas de los sistemas educativos es una prioridad para el progreso de las naciones. La transformación educativa en curso es perfectible, sin duda. Pero la solución no es cancelar lo avanzado y dar marcha atrás. No; la solución está en mejorar y profundizar lo que ya se ha logrado.

Los cambios en curso contienen muchos elementos que resulta importante mantener y desarrollar, y cuya suspensión entrañaría costos muy altos en términos de las posibilidades de mejorar la educación.

Así pues, no sólo debemos avanzar, tenemos que acelerar el paso en la transformación educativa. Como sociedad debemos exigir a los candidatos un plan muy concreto en el que se despejen los ¿CÓMOS? para (I) garantizar que los maestros de nuestros niños y jóvenes sean los mejor preparados, que cuenten con las herramientas necesarias y con un sistema eficiente de incentivos; (II) cerciorarnos de que las necesidades de aprendizaje de los alumnos se están cumpliendo, y que se están tomando medidas para ajustar el desempeño no adecuado; (III) crear un modelo de una vinculación real con las empresas; (IV) asegurar que nuestros jóvenes están adquiriendo las habilidades que demanda una sociedad en constante cambio, adaptar los planes de estudio a estas necesidades y contar con maestros con formación en estas nuevas habilidades; (V) fortalecer la empleabilidad de los egresados de formación técnica y educación superior y establecer mecanismos para dar seguimiento a estos egresados, de manera que se identifique qué funciona y qué no en el sistema; (VI) satisfacer la demanda de técnicos que requiere hoy la gama relevante de campos en la industria del país; (VII) garantizar el derecho de los niños y jóvenes a aprender, a que tengan acceso a escuelas con la infraestructura básica, con conectividad, escuelas que sean accesibles e incluyentes, entre otros.

Para lograr el sistema educativo que merecen todos los niños y jóvenes necesitamos que los candidatos y el gobierno entrante tengan respuestas concretas, sustentadas; respuestas con una ruta crítica con tiempos, responsables, métricas e indicadores que permitan evaluar los resultados.

Pero también necesitamos de una sociedad civil corresponsable en la que todos trabajemos de la mano con las autoridades para dar cumplimiento puntual a las metas y objetivos planteados.

La educación es responsabilidad de todos. ¿Qué país queremos dejar a nuestros hijos? ¿Un país con oportunidades, donde sean ellos quienes decidan hasta dónde quieren llegar como personas y como profesionales? ¿Un país en el que los maestros puedan ser más libres y hacer realidad su vocación, un país donde los docentes cuenten con herramientas para ser la mejor versión de ellos mismos y superarse día a día para formar mejores mexicanos?

O, por el contrario ¿queremos un país en el que la educación y el futuro de nuestros niños se utilice como una moneda de cambio y esté controlado por grupos de interés?.

Les invitamos a que se tomen el tiempo suficiente para reflexionar. Pero que no sea mucho tiempo, porque ya vamos muy tarde.

Detectar las fallas de los sistemas educativos es una prioridad para el progreso de las naciones.

La transformación educativa en curso es perfectible, sin duda. Pero la solución no es cancelar lo avanzado y dar marcha atrás. La solución está en mejorar y profundizar lo que ya se ha logrado.

Los cambios en curso contienen muchos elementos que resulta importante mantener y desarrollar.