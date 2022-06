Una nueva salud mental comunitaria 

por Claudia Machuca





En la Edad Media, la Salud Mental fue vista y tratada como un tema de alejamiento, silencio e individualidad, pues padecer un trastorno mental era sinónimo de castigo y/o una oportunidad de sacrificio entre sangre y dolor para los dioses. Al parecer la Salud Mental es tan estigmatizada por la cantidad de personas que han vivido el dolor de no tenerla y de ser víctimas de actos inhumanos alrededor de la historia que hoy en día aún se siguen repitiendo.

Muchas de las ocasiones nos cuestionamos por qué la Salud Mental es tan estigmatizada y nos cuesta darnos cuenta que ha sido el resultado de malas prácticas y de actos violentos hacia las personas con trastornos mentales.

La Salud Mental en la actualidad es más que una psicoterapia, si bien es una herramienta eficaz para el tratamiento de los trastornos mentales, la Salud Mental exige creatividad, calidad y accesibilidad, aspectos que hoy en día no se toman en cuenta para conocerla, protegerla y promoverla.

En medio del trauma, el rechazo y el dolor, cada vez más personas están decidiendo darle una oportunidad a los y las profesionales que promueven de manera digna la Salud Mental, esperando ser tratadas como lo que son; personas con derechos y dignas de vivir. Dentro de esta oportunidad se encuentra una nueva visión, una que refresca y da esperanza; la Salud Mental comunitaria.

En la colectividad y #EnBola como lo aprendemos de Nosotrxs todos los días, nos hemos dado cuenta de la importancia de hacer colectivo con otras personas; pues en la ira, la tristeza y el dolor nos reconocemos y en la felicidad, el amor y la gratitud nos reencontramos. Hemos atestiguado grandes revoluciones en la Salud Mental de las personas desde que la compartimos y escuchamos en las calles, en los espacios públicos y privados, en donde se encuentran tres, diez, veinte y hasta cien personas, todas ellas reunidas en favor de la Salud Mental.

No podemos hablar de Salud Mental sin hablar de educación, economía, medio ambiente, juventudes, espacios públicos y privados, adultos y personas mayores, salud publica entre muchos otros temas. No podemos hablar de Salud Mental sin hablar de las personas, sus causas y luchas. Las autoridades deben entender que al hablar de Salud Mental no estamos hablando de “locuras”, productividad o gastos sino de personas que día a día luchan por combatir de manera individual, luchas que son estructurales y que se resuelven en mayor parte desde el cumplimiento laboral de las autoridades.

Dejamos de lado la Salud Mental individual que excluye y victimiza para darle paso a una Salud Mental que incluye, exige y reconoce que merecemos un mejor lugar para vivir y que solo #EnBola podemos conseguir.

En XSALUDMENTAL nos esforzamos todos los días por promover, enseñar y proteger la Salud Mental de las personas desde el conocimiento y el ejemplo, con creatividad. Creemos juntas y juntos que la colectividad nos permite llegar más lejos y reconociendo su importancia me atrevo a nombrar a cada una de las personas que co-fundamos este proyecto y otras más que han permitido darle sentido a la colectividad; a los cofundadores Rolando Soto Lerma, Alan Greg Reyes Veloz, Jonathan Barrera Botello y a las y los activistas Ana Valeria Medina Márquez, Nidia Elizabeth Esparza Nava, Saúl Frías Gallegos, Karla Yasmin Balderas Galindo, Dulce Guadalupe Salazar Moreno. Edgar Javier Quintero Estrada, Mariana Ramos Rayas, Maria Cristina Reyes Escobedo, Denisse Angelica Nuñez Elizalde, Arturo Angel Reyes Guerra, Cindy Gómez García, Martha Daniela Ríos Tovalin, Lenika Rodriguez Dávila, Diana Michelle Olague Rodríguez y Gabriel Jesús González Virgil.

Nombrar a todas las personas que trabajan en colectividad permite visibilizar, porque dentro de cada colectivo, equipo, comunidad, se encuentran personas dignas de admirar, por su historia, por las luchas y por la causa; la Salud Mental.









psicóloga y Cofundadora de XSALUDMENTAL

@xsaludmentalmx / @NosotrxsMX