Una rebanada de luna llena

1.-Para aligerar la zozobra que nos agobia hace falta, más que una palabra de aliento, o mil que nos restauren el sosiego y la calma. Hace falta un pensamiento, una actitud y una convicción que nos confirme la voluntad de alcanzarlos, y sólo los conseguiremos con la decisión de cada uno que haga la suma del todo para replantear espirales de virtud y no círculos perversos, porque no podemos darnos el oneroso lujo de permanecer en la amargura, la desesperanza y la rebeldía.

Saber que nuestros hijos y los que les siguen no nos perdonarían en generaciones, que la nuestra se hunda con las ilusiones que extraviamos, con los anhelos que estropeamos, con los cimientos que dejamos incompletos, y con el gran edificio que quedó en planos.

2.- Podemos acaso modificar el futuro y delinear el destino; podemos –hasta hoy- diseñarnos el porvenir y prepararnos para superar la condición de los que pasaron antes: es sin duda nuestro deber. Pero no podemos cambiar el pasado, alterar nuestros actos ni nuestras omisiones, ni siquiera podríamos, si no lo intentamos por lo menos, modificar sus consecuencias. Pues por más que se quiera fruncirnos a los mexicanos una identidad extraña; por mucho que se nos intente imponer un pensamiento único que no es el nuestro, nada podrá fraguar encima de nuestra noción acendrada de amor, de fe y de esperanza.

3.- Las proezas que enriquecen el patrimonio colectivo en la ciencia, la literatura, la tecnología y las herramientas del entendimiento enorgullecen a las generaciones con que nos toca compartir este fugaz instante de la Historia. Pero lo llenan de una indignidad deletérea, acaso solo por el recuento de intolerancias y la brutalidad que podemos arrumar. Ni habremos ganado el miedo al miedo, y parece que se lo estuviéramos perdiendo al odio. Hace falta mucho amor para restañar tanto rencor, para atemperar un fanatismo que pronto no tendrá ya más que destruir.

4.- Con enfoques predilectos, podemos contribuir a recoger la hojarasca en el pequeño universo de los engañados, los redimidos y los embelesados; a aterrizar del sueño alucinógeno de la fantasía mágica. Podemos ayudar a que soplen vientos de realidad y de reflexión donde flotan eufóricas borrascas de temeridad irresponsable y proterva. Podemos ayudar a sembrar bondad y aliento donde se blande la furia del arrebato y el desenfreno de la venganza. Sabemos que el progreso de una sociedad, y de un país también se mide en el ánimo y templanza de quienes los integran, más allá de los indicadores y la estadística. En voz del ilustre jurista García Jimeno, páter magistri, No les enseñaré el Derecho: sólo les mostraré dónde buscar.

5.- Todos pedimos luz, más luz, y como Goethe en sus últimas palabras, nosotros procuramos que sean las primeras del amanecer. Y porque tenemos presente que los lazos de solidaridad que nos identifican consuelan y confortan el espíritu de quienes discurren una pena, y alientan a los que ejecutan un logro, buscamos con éstos mitigar las primeras, porque el curso de los años debe nada más nutrir la experiencia y enriquecer el conocimiento, ése que no está en los museos ni en las bibliotecas mayores, sino en la cabeza y en el corazón de cada uno de nosotros: la del hijo y del hermano; la del empleado y la del patrón; del maestro y del aprendiz.

6.- Unir voces en armonía exige pasión, tesón y paciencia, que sublima la anecoica sincronía de un concierto. La dirección de una orquesta exige concentración, liderazgo y tacto en la suprema ejecución de la pauta soñada, y trasladarla a una sonrisa de la mañana, en la familia, en el barrio, la comunidad y la nación, alentados por el lucero radiante de esa gran cadena de afecto, generosidad y comprensión que nos vincula, y nos permiten afianzar la esperanza con que nos regalamos la dicha del alma que infunde, augura y brinda, el cálido, auspicioso y desprendido abrazo con que nos deseamos ¡Muchas Felicidades!

