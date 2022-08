Una tarde en metro Insurgentes

A mediados de mi estadía capitalina, me encontré en una avenida a luz del día. Lo que ahí pasó es mero preludio de la aventura que se viene. No hay monstruos por estas vías; nada de jaguares o leopardos salvajes. Inclusive, veo a pocas personas caminando cerca de mí. Pero persiste un efecto compartido. La gente escasa a mis alrededores se mueve por una fuerza común. Como piedras en colina, rodamos a un mismo destino. Nos jala la tierra por la urgencia del transporte. El inframundo que tanto critican se ha vuelto parte de la rutina. Descendemos en peregrinaje; planeamos volver a salir. Este trayecto es el principio de tantas gentes. Camino junto a ellas, sin guía alguno que me lleve. No lo necesitamos para el subterráneo mexicano. Aquí no hay Virgilios ni Beatrices. Vamos, con cada paso, hacia la estación del metro Insurgentes.

Expiraba ya la mañana, apresando a trabajadores en la condena del transporte. Solo yo me preparaba como observador. Noble memoria, espero me ayudes con los detalles que el tiempo ha ido borrando. Recuerdo quince escalones primerizos llevándome por un túnel acortado. Saliendo, una plaza oculta donde vendedores y vagabundos se han apoderado del suelo. Los unos, con sábanas blancas de mercancías varias. Los otros, con frazadas coloridas y deslavadas por el uso. Aquí está la gente que faltaba en calle. Han fluido a este claro de agua por diminutos ríos arteriales. Confluimos a un mismo punto; admiramos la estatua al centro poseídapor el pueblo con grafitis varios. Piden justicia en un mundo injusto; claman la muerte del patriarcado. Detalles de la superficie que admiro con los últimos rayos de sol que veré en un rato.

«LA ENTRADA ES GRATIS». Estas palabras—en tinta negra de pintura en aerosol—vi escritas en un cilindro chato que da principio a la estación. Son mentira, por supuesto. Voz frustrada queriendo hacer realidad eso que es ficción. Unos pasos más y llego a la taquilla donde una pequeña fila se ha formado. A la derecha, una máquina que facilitaría el proceso con la pantalla hecha añicos. Pedazos de cristal aún cuelgan de su marco plateado. Pago por el pasaje, cinco pesos por un rectángulo de papel duro, canjeable a retaguardia en molinetes metálicos. Si el mundo fuera perfecto, bastaría con entregar el boleto para acceder al metro. Bajo tierra, sin embargo, dominan los mismos problemas que en el mundo entero. El sistema se ha vuelto más sencillo. Un oficial recibe los papeles para depositarlos en una bolsa de plástico. Acto seguido, escaneando su identificación en un movimiento memorizado, me da el pasoal siguiente círculo de mi descenso apresurado.

Una cúpula naranja bifurca el camino. A la izquierda, el metro se dirige a Pantitlán; a la derecha, a Observatorio. No puede decirse cuál es la ida y cual el retorno. Veo gente bajar en ambas; nadie susurra a mi oído la correcta. Tan pronto cruzan el umbral, aceleran el paso escuchando el silbido de engranes por debajo. Si aquí he llegado siguiendo el mover del pueblo, que esa misma fuerza escoja mi destino. Más gente va a siniestra; será Pantitlán que he de observar. Veintiún escalones de descenso; una vuelta y cinco más. He aquí el metro de la ciudad.

La estación aparece primero como objeto. El piso asemeja un mármol oscuro en rectángulos interrumpidos.Cada tanto,surge una puertilla metálica del tamaño idóneo para arruinar el patrón. Pareciera intencional. Nunca se acomodan; no hacen intento siquiera por adaptarse. Emergen, a su vez, cuatro columnas que sostienen el techo. A distancia, una franja amarilla con burbujas para ayudar a los ciegos. Le sigue una de piedra oscura, luego la caída. Dos vías paralelas marcan donde llegará el metro.

No pensé que fueran tantos los que aquí estarían esperando. Sin orden aparente—sin acuerdo alguno—se han ido reuniendo frente de mi. Las estampas de «sana distancia» cubriendo el suelo son una comedia latente ante su cercanía. Cada quien hace lo que puede. Una doble fila se extiende por las vías. Esporádicamente, se forman rezagos en forma de pirámide. Tratan de predecir el lugar donde las puertas han de detenerse.

Viendo solamente a estas gentes, es imposible saber el clima de la superficie. Unos van de playera y bermudas; muchos con mezclilla y camisa de botones. Son menos los de suéter, pero siguen siendo un grupo considerable. En una mujer, distingo los rescoldos de una marca pirata. Su bolso dice ser de «Tara» en letras blancas sobre fondo opaco. Aquí esperan juntos los atuendos de estaciones eternas. Ninguno está listo para el calor dominante. El clima subterráneo es inclemente; sorprendentemente húmedo. Yo solo observo mientras el sudor también me llega.

Sin excepción alguna, los vagones vienen repletos. Atentamente, anoto en una libreta todo aquello que pasa frente de mi. Me he sentado en un ligero espacio bajo las escaleras, ante la vista de transeúntes sinfín. Esto veo; lo detallo como fue para mi. A cada parada, las cuatro puertas por vagón—intercaladas por una ventana de lados chatos—se abren para exponer las espaldas de los últimos en llegar. Forman una segunda barrera de entre la cual salen cuerpos amontonados. Antes, en las ventanas, veo como empujan a otras gentes para llegar a la salida. Mientras tanto, en la estación, las dos filas que esperaban se amontonan en círculos al descubrir el paradero de las entradas. Con un esfuerzo sobrehumano, comprimen la materia aún más de lo que creía posible. Al cerrarse las puertas, sus cuerpos ceden ante los movimientos del metal. Los hombros se van apretando ante la voluntad del metro.

Esos que quedan se empiezan a desesperar. La gente no quiere estar en estos lares; solo busca llegar al final. Pasa un metro; no hay lugar. Llega otro; lo mismo ha de pasar. Con cada vagón, la frustración se acumula en los rostros cerca de mi. Crecen los movimientos desesperados. Cambian el punto de equilibrio; mueven caderas. Giran cabezas a la izquierda en espera de un vagón que no tarda.

A penas creo entender este mundo, cuando me obligan a partir. En la esquina derecha de mi vista, un guardia se levanta sobre una trampa anaranjada a forma de corcel. No hace nada más que apreciar el caos. A los cincuenta minutos de mi estadía, me toca el hombro y dice sutil:

—Joven, puede esperar en la estación, pero lo de usted ya es un abuso.

Nada que hacerle. Al parecer, uno puede estar parado en el frenesí subterráneo. La osadía de sentarse está de más. No me afecta; extraño ya la superficie que he dejado atrás. Subo por donde me guían. Junto a otros, llego al mundo luminoso. Solo entonces veo las dulces; cosas bellas que bajo tierra había extrañado. Perduran los recuerdos de mi tiempo ahí sentado. Pero el golpeteo del viento contra mi piel y el calor que siento en el rostro, jamás los cambiaré. Una estadía breve que para tantos es rutina. Estas son meras notas de la vida subterránea capitalina.