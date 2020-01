Unidad en los principios

Los candidatos encarnan la propuesta política y de gobierno que un partido ha hecho a la población. Algunas veces, el candidato mismo representa los ideales máximos de dicho partido haciéndolo ganar. Esto es exactamente lo que hizo nuestro actual presidente en julio de 2018. Dentro de su legítima influencia —como candidato y fundador— quedó claro que Morena es el partido que representa toda la propuesta política, de valores y de gobierno que el presidente y su equipo diseñaron para sacar adelante a esta nación. Así es como ganamos el gobierno de una manera tan contundente.

Por otro lado, ha habido ocasiones en que los partidos han cometido tantos desatinos, que han terminado por conjuntarse y caminar directamente hacia su extinción. Ahí el caso de PRI, PAN o PRD.

Hoy, la gente espera que la relación partido-candidato sea tan estrecha que permita cumplir a este último con las propuestas de campaña —otros partidos hartaron al pueblo mexicano con sus mentiras y malos gobiernos—. El triunfo de Morena tiene que ver con eso y con nuestra profunda congruencia en el trabajo.

En Morena, lo que más ha importado es la honestidad y, sobre todo, la congruencia del programa de gobierno que está enfocado en beneficiar a los pobres, procurando un eficiente desarrollo económico de nuestro país. Es por todo esto que pensamos que hay que cuidar mucho nuestros activos como partido. En la Cámara, trabajamos para construir el soporte jurídico para llevar a cabo una verdadera transformación: lo que se conoce como programa alternativo de nación.

Es importante decir que no siempre —aunque sí casi siempre— estos esfuerzos han sido compartidos por todos los legisladores de Morena. En algunos casos hubo abstenciones, en otros, se evidenció una franca confrontación de posiciones. Si bien tenemos una mayoría en el Congreso, no siempre se han logrado todos los cambios que queremos con la velocidad que el país los necesita. Un ejemplo fueron las sesiones en las que se votaron las modificaciones a la Ley de Instituciones de Crédito para combatir de forma más eficiente las operaciones realizadas con recursos dudosos, en donde se aprobó una modificación que nulifica las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. En mi opinión, ésta fue una forma de fallarles a los ciudadanos que confiaron en Morena para combatir la corrupción por todos los medios.

En el artículo 42 de los estatutos de Morena, está muy claro que, como candidatos, debemos de sostener y difundir la plataforma electoral. Es por ello que la gente votó por nosotros; por eso, porque somos congresistas de Morena y no independientes. Y por supuesto que una vez electos, debemos cumplir con nuestra plataforma e ir en unidad hacia nuestras metas. No es una imposición de consensos, es la clara convicción de una identidad y congruencia en los principios y valores de nuestro gobierno y nuestro partido. Que nadie se equivoque, lo primero que nos unió fueron las ideas y es eso lo que se refleja en las votaciones. Si algún compañero legislador descubre que no está de acuerdo con el ideal con el que acompañamos a AMLO hasta lograr la configuración de Morena, está en toda libertad de volverse un legislador sin partido o cambiar de partido.

Es cierto que nos falta por avanzar, porque en cada legislación que se analiza, se descubren trampas —en cada institución se encuentran agazapados los enemigos de la transformación—. La corrupción y los privilegios indebidos se resisten a desaparecer, y son muchos los enemigos del progreso que se crearon en más de 80 años de corrupción e impunidad. No nos podemos dar el lujo de ir separados a una lucha por la cual el presidente empeña su vida todas las mañanas.

