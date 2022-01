Unión Europea: protestas antivacunas

Por Alicia Gutiérrez González





Las protestas antivacunas en la Unión Europea (UE) han proliferado a lo largo de la pandemia de COVID-19 (enfermedad causada por el SARS-COV2) que está por cumplir dos años, el 11 de marzo del año en curso, día en el que el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus anunció “que el COVID-19 podía caracterizarse como pandemia”. Con la finalidad de evitar la proliferación del virus en el 2020 y 2021 a nivel mundial muchos países decidieron imponer confinamientos, restricciones y medidas preventivas y así prevenir un colapso en los servicios de salud. La OMS y el profesor Riley del Imperial College London hacen del conocimiento internacional que siempre han existido pandemias, las más emblemáticas han sido: la peste bubónica o peste negra, la viruela, el cólera, el virus H1N1 en todas sus variantes (como gripe española, influenza, etc.) y ahora el COVID-19.

Ahora bien, ¿por qué existen protestas antivacunas en la UE?, el debate sobre si la vacunación debe ser obligatoria no es nuevo, es tan antiguo como la misma vacunación (1796). El problema estriba en que en la UE se solicitó un certificado COVID digital que busca la aplicación de los principios de proporcionalidad y no discriminación en lo que se refiere a las restricciones a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19, al tiempo que se persigue un alto nivel de protección de la salud pública. Pero los ciudadanos antivacunas protestan ante estas restricciones y atraen a otros grupos de inconformes y antisistema. Sin embargo, aunque la decisión de que la vacunación sea obligatoria o no, depende de cada Estado, el vivir en sociedad trae aparejada la consecución de reglas.

Al respecto, a la luz del examen del principio de proporcionalidad (técnica de ponderación de derechos fundamentales), de acuerdo con Robert Alexy, se deben de cumplir sus subprincipios: la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Es decir, la ponderación de derechos consiste en determinar “cuál de los intereses en conflicto, de igual jerarquía en abstracto, tiene mayor peso en el caso concreto”. En el caso que nos ocupa, los programas de vacunación deberían de ser obligatorios haciendo precisamente una ponderación entre los derechos a la salud y los derechos a la libertad individual.

Como ejemplo de las restricciones a nivel mundial, se puede mencionar el reciente caso del tenista serbio número uno del mundo, Novak Djokovic, expulsado de Australia por no estar vacunado, tras una batalla judicial, ya que el Tribunal Federal de Australia rechazó el 16 de enero de 2021 por unanimidad el recurso del serbio para permanecer en el país oceánico y defender su título en el Abierto de Australia de tenis.

En suma, las protestas de los antivacunas forman parte de los derechos individuales y las restricciones, el certificado COVID digital y la obligatoriedad de estar vacunados para transitar libremente dentro de la UE, entre otros, forman parte de los derechos colectivos que deben ser garantizados por el Estado, por lo que, al existir una ponderación de derechos, el interés superior recae en la protección de la salud pública y la seguridad del público en general y no en los derechos individuales.

Doctora en Derecho Europeo, Internacional, Ambiental y Económico por la Georg-August-Universität, Gotinga, Alemania. Profesora Investigadora de la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, nivel I.