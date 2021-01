Uso electoral de la vacuna

A doña Lido: La mejor mamá, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor cristiana y buena ciudadana.

Hace unos días viví los momentos más dolorosos de mi vida. Mis padres se contagiaron de Covid-19 y lamentablemente mi mamá perdió la vida en el Hospital General de Pachuca. Esta experiencia me hizo vivir en carne propia la dificil situación que miles de familias están pasando en nuestro país.

Como miles de familias, experimenté el dolor y la desesperación de no poder conseguir un tanque de oxígeno, la escasez de medicamento, la angustia de no poder estar ahí cuidando a mis padres o teniendo comunicación permanente con ellos y posteriormente el dolor de no volver a ver a mi madre y conformarme con recibir sus cenizas, junto a mis hijos, sin poder reunirnos en familia para abrazarnos y orar juntos.

También fui testigo del gran esfuerzo y tiempo que le ha dedicado el gobernador del estado Omar Fayad para ampliar servicios, contratar más personal y atender a la mayor cantidad de personas posible, lo que en muchas ocasiones no se ve correspondido con la conciencia de la sociedad para extremar precauciones y cuidarse.

Mi reconocimiento a la entrega y profesionalismo del personal médico de Hidalgo y de México, quienes han arriesgando su vida y la de su familia por salvar la de los demás, en medio del estrés, la impotencia y el dolor que ven todos los días.

Mi reconocimiento al gobernador Omar Fayad quien promovió que los estados pudieran adquirir vacunas para aplicarlas a su población, lo que va a permitir que llegue más rapido a todos los sectores y no solo esté centralizado en el Gobierno Federal.

No puedo dejar de recordar que cuando era niña mi madre me llevaba junto con mis hermanas y hermanos a hacer fila en la clínica de San Juan Ahuehueco para ponernos las vacunas que el sector salud distribuía hasta los rincones más alejados del país, aplicadas en orden y puntualmente. Hoy día no me imagino el procedimiento con los llamados Siervos de la Nación.

Politizar la aplicación de las vacunas es criminal. Por respeto al dolor, a la pobreza y a la angustia que muchas familias están viviendo en todo México, quienes oficialmente todos los días hablan de la pandemia deben ser empáticos, comunicando con seriedad, dejando a un lado el populismo, para dar paso a la ciencia y cumplir su responsabildiad histórica frente a esta crisis de enormes dimensiones.

Alma Carolina Viggiano Austria

Secretaria General del CEN del PRI





